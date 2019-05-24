Рубль ускорил укрепление и торгуется на максимумах к доллару и евро с начала сессии благодаря улучшению настроений инвесторов

Москва. 24 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря росту спроса на рисковые активы и позитивной динамике валют emerging markets, а также коррекционному повышению цен на нефть после обвала накануне.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 11,93 копейки, до 64,6106 руб./$1, и увеличил курс евро на 48,17 копейки, до 72,3186 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил повышение и торгуется вблизи максимальных отметок с начала сессии в парах с долларом и евро благодаря улучшению настроений на глобальных рынках, в том числе на валютных площадках emerging markets. Поддержку валютам ЕМ оказывает возобновление снижение курса доллара на глобальном рынке.

Позитивное влияние на курс нацвалюты также оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода мая, который приходится на начало следующей недели (по оценкам аналитиков, им предстоит перечислить в бюджет более 1,2 трлн рублей). При этом общий спрос инвесторов на рублевые активы привел к возобновлению повышения индекса "чистых" цен ОФЗ RGBI после небольшой коррекционной просадки накануне по результатам роста шести сессий подряд. К середине дня индекс повысился на 0,06%, до 139,21 пункта.

Улучшение настроений на глобальных рынках связано с надеждами на позитивное разрешение американо-китайского торгового противостояния. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Ситуация с китайской компанией Huawei, включенной в "черный список" американского министерства торговли, может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет достигнуто, предполагает Трамп. "Смотрите, что они (Huawei - ИФ) сделали с точки зрения безопасности, с военной точки зрения, это очень опасно. Могу предположить, что Huawei, возможно, будет включена в каком-то виде или в какую-то часть торгового соглашения, если мы заключим его", - сказал он журналистам.

Нефтяной рынок ускорил рост на торгах в пятницу, восстанавливаясь после обвала в четверг. Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,17% - до $68,55 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,09% - до $58,54 за баррель.

В четверг Brent упала на 4,5%, WTI - на 5,7%. Из-за этого снижения с начала недели североморская марка подешевела на 5,1%, североамериканская - на 6,6%, рекордными темпами в 2019 году.

По мнению аналитиков нефтяного рынка, обвал в четверг не имеет никакого отношения к факторам непосредственно нефтяного рынка, при этом опасения по поводу поставок топлива на рынок сохраняются. В частности, нехватку топлива на мировом рынке могут усугубить американские санкции против Ирана и проблемы Венесуэлы и Ливии.

Кроме того, в случае начала полномасштабной торговой войны между США и Китаем темпы роста мировой экономики замедлятся, и это негативно скажется на спросе на нефть, указывают аналитики.

Как подчеркивает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов, рубль в пятницу стремится отыграть утраченные накануне позиции, пользуясь локальной слабостью доллара. "Поддержку российской валюте оказывает фактор налогового периода, а также восстановление нефтяных котировок. "Черное золото" прервало цикл снижения, спровоцированный ростом запасов сырья и тревогами инвесторов относительно состояния мировой экономики. Brent уверенно торгуется выше $68 за баррель на фоне сокращения предложения ОПЕК и ухудшения политической ситуации вокруг Ирана. Тем временем, американская валюта дешевеет на фоне слабых показателей промышленности и опасений, связанных с продолжением торговой войны. Дополнительным фактором давления выступают ожидания, что ФРС пойдет на снижение процентных ставок", - отмечает Зотов.

"Российский рынок и рубль сегодня восстанавливаются на ожиданиях разрешения американо-китайского торгового спора. Президент Трамп придерживался вполне миролюбивой интонации в четверг, заявив, что жалобы на Huawei могут быть разрешены в рамках американо-китайской торговой сделки, назвав китайский телекоммуникационный гигант "очень опасным". В то же время Министерство торговли США предложило новые антисубсидиционные пошлины на продукцию стран, валюты которых недооценены, открыв потенциально новый фронт против Китая", - отмечают аналитики Альфа-банка.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,81% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 8,06%, 8,2% и 8,29% годовых соответственно.