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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаем позитивного закрытия индекса МосБиржи - ИК "Алго Капитал"
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24 мая 2019 года 15:40
Ожидаем позитивного закрытия индекса МосБиржи - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался несколько ниже своего внутридневного максимума - около отметки 2635 пунктов. Некоторое влияние на ход торгов в России еще может оказать публикация апрельской статистики по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США. В целом же мы ожидаем позитивного закрытия индекса МосБиржи с повышением в пределах от 0,3% до 1,2% по итогам дня", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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24 мая 2019 года 19:53
Рынок акций РФ на неделе вырос в основном на внутренних идеях, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, впервые преодолев рубеж 2600 пунктов. При этом негативные внешние сигналы были большей частью проигнорированы - эскалация торгового противостояния между США и Китаем вызвала бегство капиталов из рисковых активов из-за опасений замедления мировой экономики и сокращения спроса на сырье, что привело к падению мировых фондовых площадок и нефти. читать дальше
.24 мая 2019 года 19:50
Москва. 24 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль несколько сократил темпы роста к бивалютной корзине по сравнению с первой половиной дня на фоне замедления повышательной динамики в ценах на нефть. читать дальше
.24 мая 2019 года 19:45
Москва. 24 мая. Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу растерял почти весь дневной коррекционный прирост из-за вновь упавшей нефти на фоне сохраняющихся опасений затяжной торговой войны между США и Китаем; индекс МосБиржи после превышения днем 2640 пунктов откатился к финалу сессии ниже 2620 пунктов, но неделю закрыл в "плюсе". читать дальше
.24 мая 2019 года 19:16
Рост цен евробондов РФ, отмечавшийся в начале недели, 23 мая сменился коррекцией и последующей стабилизацией
Москва. 24 мая. Рост котировок большинства выпусков еврооблигаций России, отмечавшийся на фоне повышенного спроса инвесторов, в том числе иностранных, на все российские активы, включая акции и облигации, в четверг, 23 мая, сменился коррекцией вследствие ухудшения конъюнктуры мировых рынков, отмечают эксперты. читать дальше
.24 мая 2019 года 19:01
"В пятницу российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста, после коррекции днем ранее. И если в первой половине дня внешний фон поддерживал наши бумаги, то к концу сессии ситуация кардинально изменилась. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent к открытию торгов в Штатах... читать дальше
.24 мая 2019 года 18:40
Слабый рост ВВП за 1К19 станет главным фактором в пользу понижения ставки на 25 б.п. на заседании ЦБРФ 14 июня - Альфа-банк
"Сочетание замедления инфляции и очень слабого роста ВВП за 1К19, который оказался гораздо ниже прогноза ЦБ в 1,0-1,5% г/г, по нашему мнению, является очень сильным доводом в пользу понижения ставки на заседании 14 июня. Тот факт, что по опросам Блумберг ставка ФРС к концу этого года может быть... читать дальше
.24 мая 2019 года 18:23
"В пятницу мы наблюдаем умеренное восстановление котировок Brent к значениям вблизи $68,5, - комментирует ситуацию на рынке нефти главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - По нашему мнению, увеличение запасов нефти в США, зафиксированное накануне, вряд ли стало главной причиной коррекции... читать дальше
.24 мая 2019 года 17:45
"Предварительные индексы деловой активности PMI за май по США снизились до 50,6 в промышленности и до 50,9 в секторе услуг, со значительно более высоких значений за предыдущий период на уровне 52,6 и 53,0 соответственно, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Поскольку... читать дальше
.24 мая 2019 года 17:17
Растущие опасения по поводу замедления глобального экономического роста привели к снижению на сырьевых рынках - Julius Baer
Растущие опасения по поводу замедления глобальной экономики, а также эскалация торговых споров стали основными драйверами распродажи на сырьевых рынках в этот четверг, в особенности на рынке нефти, котировки которой снизились более чем на 4%, отмечает лавный макроэкономист и руководитель... читать дальше
.24 мая 2019 года 16:47
оссийский рынок акций следует в рамках общемировой тенденции. Растут котировки сырьевых контрактов, что непосредственно затрагивает интересы отечественных экспортёров. Можно ожидать положительного завершения дня на фондовом рынке и укрепления национальной валюты, считает ведущий аналитик "Открытие... читать дальше
.24 мая 2019 года 16:27
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рейтинг для акций ВТБ (MOEX: VTBR) с "на уровне рынка" до "выше рынка", сообщается в обзоре Газпромбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 0,064 рубля за штуку. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.24 мая 2019 года 16:03
На рынке акций РФ сохраняется краткосрочный восходящий тренд, но он может прерваться на коррекцию - ИК "Велес Капитал"
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии оставались в "плюсе", располагаясь не так далеко от достигнутых ранее на неделе максимумов года. На рынке акций РФ сохраняется краткосрочный восходящий тренд, но он все еще может прерваться на коррекцию в случае ухудшения внешнего фона", -... читать дальше
.24 мая 2019 года 15:45
Рубль ускорил укрепление и торгуется на максимумах к доллару и евро с начала сессии благодаря улучшению настроений инвесторов
Москва. 24 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря росту спроса на рисковые активы и позитивной динамике валют emerging markets, а также коррекционному повышению цен на нефть после обвала накануне. читать дальше
.24 мая 2019 года 15:16
"Пара USD/RUB открылась вниз и демонстрирует умеренное снижение, растеряв значительную часть вчерашнего роста. Пара EUR/RUB сегодня также стартовала на отрицательной территории, консолидируясь в умеренном "минусе". Вчера рубль продемонстрировал достаточно сдержанную реакцию на сильное падение... читать дальше
.24 мая 2019 года 14:44
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали рекомендации по акциям ОГК-2 - крупнейшей российской компании тепловой генерации. На фоне ожиданий роста прибыли, высокой доходности по дивидендам и погашения долга аналитики подтвердили рекомендацию "Покупать" по акциям ОГК-2, повысив целевую цену с 0,46 до... читать дальше
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