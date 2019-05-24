По USD/RUB, скорее всего, увидим консолидацию в границах 64,1-65,04 - БКС

"Пара USD/RUB открылась вниз и демонстрирует умеренное снижение, растеряв значительную часть вчерашнего роста. Пара EUR/RUB сегодня также стартовала на отрицательной территории, консолидируясь в умеренном "минусе". Вчера рубль продемонстрировал достаточно сдержанную реакцию на сильное падение нефти и в целом крайне негативную динамику большинства рисковых активов. Сегодня ситуация на мировых рынках существенно улучшилась, и на этом фоне рубль показывает умеренный рост. Восстановлению глобальных площадок способствует заявление президента США о том, что ситуация с Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения между США и Китаем. Таким образом, последние агрессивные действия Штатов против китайского корпоративного сектора теперь воспринимаются инвесторами скорее как направленные на принуждение Китая к заключению двухсторонней торговой сделки. Тем не менее, связанный с этим оптимизм является достаточно сдержанным, т. к. американо-китайский переговорный процесс уже показал, что опрометчивый оптимизм относительно его успешного завершения приводит к большому разочарованию. Кроме того, Штаты рассматривают возможное введение пошлин на импорт из стран, которые, по мнению Минфина США, злоупотребляют ослаблением национальной валюты. В этот список могут войти Россия, Китай, Япония, Германия и Швейцария. Несмотря на пробой верхней границы краткосрочного нисходящего канала, пара USD/RUB не смогла развить импульс роста, развернувшись от горизонтальной области сопротивления 64,9-65,04. В результате котировки вернулись обратно в канал, однако он, скорее всего, уже утратил силу, и мы увидим консолидацию в границах 64,1-65,04", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.