У акций ОГК-2 еще есть резервы для роста - ИК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали рекомендации по акциям ОГК-2 - крупнейшей российской компании тепловой генерации. На фоне ожиданий роста прибыли, высокой доходности по дивидендам и погашения долга аналитики подтвердили рекомендацию "Покупать" по акциям ОГК-2, повысив целевую цену с 0,46 до 0,50 руб. Потенциал роста акций оценен на уровне 22% в перспективе 12 мес.

ОГК-2 - крупнейшая компания тепловой генерации, которая контролирует 11 электростанций с общей установленной мощностью 18,96 ГВт, обеспечивая 6,3% выработки электроэнергии и 10,9% отпуска тепловой энергии в стране.

Отчет ОГК-2 за I квартал 2019 г. по МСФО показал рост прибыли на 36%, до 6,3 млрд руб. на фоне вывода старых нерентабельных мощностей, благоприятной ценовой конъюнктуры на свободном рынке электроэнергии и мощности, а также погашения долга.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, прибыль компании в 2019 г. вырастет на 34%, до 11,1 млрд руб. Помимо оптимизации мощностей и роста цен на электроэнергию, мощность и тепло, эффект роста также даст запуск Грозненской ТЭС - объекта программы ДПМ (договора о предоставлении мощности). Компания ввела первый энергоблок в феврале этого года, запуск второго энергоблока ожидается в июне. Выбытие объектов из программы ДПМ начнется только в 2020 году. Повышение доходов при отсутствии существенных потребностей в капвложениях позволит улучшить кредитные метрики и снизить процентные расходы, которые составляют порядка 2,5-3,0% выручки. Вместе с тем, компания выиграла тендер в первом отборе отборе в программе ДПМ-2 для двух объектов Киришской ГРЭС. После обновления суммарная мощность повысится на 15 МВт с текущих 110 МВт. Объекты начнут поставлять мощность с 1 июля 2022 и 1 июля 2024 г.

В этом году компания повысила нормы выплат до 35% прибыли по РСБУ (26% за 2017 г.) или 47% прибыли по МСФО (24% за 2017 г.), что обеспечило впечатляющий рост выплат до рекордных 0,0368 руб. на акцию (+125% г/г). Всего на выплату акционерам по дивидендам будет направлено 3,9 млрд руб. Резкое повышение нормы дивидендных выплат помогло акциям стать привлекательным вариантом в этом сезоне среди генерирующих компаний. Сейчас текущая дивидендная доходность по бумагам ОГК-2 составляет 9,0% при среднеотраслевой 8,3%.

"С момента публикации нашей рекомендации на покупку в сентябре 2018 г. акции ОГК-2 выросли на 21%, но мы считаем, что у эмитента еще есть резервы для роста. Инвестиционный кейс эмитента получит поддержку от ожиданий роста прибыли, дивидендных выплат, их высокой доходности и погашения долга. Потенциал роста мы оцениваем на уровне 22% в перспективе года", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.