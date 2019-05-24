Альфа-банк поднял оценку GDR и акций ВТБ на 9-15%, подтвердив рейтинг "покупать"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) с $1,8 до $2 за штуку и его акций с 0,057 рубля до 0,066 рубля за штуку, сообщается в обзоре Альфа-банка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как отмечается в обзоре, аналитики включили в модель оценки ВТБ новую стратегию банка и повысили свой прогноз по чистой прибыли ВТБ на 2019-2022 годы на 2-15%.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ВТБ (для акций, цены в рублях) - 0,066 (текущая цена - 0,039), рекомендация - покупать; держать

Прогнозная цена ВТБ - 2 (текущая цена - 1,2), рекомендация - покупать.