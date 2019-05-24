Сегодня спрос на ликвидность может немного вырасти - Уралсиб

"В начале следующей недели наступает срок основных налоговых выплат. Срок платежей приходится на два дня подряд: понедельник и вторник. Так, в понедельник предстоит заплатить НДС, НДПИ и акцизы, суммарный платеж мы оцениваем в 915 млрд руб., а во вторник – налог на прибыль, который может достичь 500 млрд руб. При нынешнем уровне корсчетов (чуть более 2,6 трлн руб.) банки не смогут обойтись без привлечения дополнительного фондирования. Более того, спрос на ликвидность может повыситься уже сегодня, кредитным организациям бывает интересно наращивать корсчета перед выходными. Это облегчает выполнение нормативов по обязательным резервам, особенно с учетом возможного резкого сокращения корсчетов в начале следующей недели. Следует отметить, что средства, размещенные на депозитах в ЦБ на аукционе в начале недели, не могут быть использованы для налоговых платежей. Однако за их счет к концу недели у банков будет возможность пополнить корсчета, чтобы выполнить нормативные требования", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ирина Лебедева.

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