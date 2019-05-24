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24 мая 2019 года 11:23

Рынок акций РФ утром подрос вместе с нефтью и Европой, лидирует Сбербанк

Москва. 24 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос в рамках коррекции вместе с нефтью и фондовой Европой после снижения накануне из-за опасений затяжной торговой войны между США и Китаем; лидерами роста выступают акции Сбербанка, а бумаги ВТБ начали корректироваться после ралли четверга на дивидендных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2636,01 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1285,38 пункта (+0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 64,61 рубля (-0,25 рубля).

Подорожали рублевые акции Сбербанка (+2,2% и +1,4% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%).

Просели бумаги "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,1%), ВТБ (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "префы" "Мечела" (-0,8%) и "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%).

Акции ВТБ накануне взлетели на 10,1% после известий, что банк ВТБ заложил в свою стратегию выплату дивидендов за 2019-2022 годы в размере 50% прибыли по МСФО. За 2018 год ВТБ может направить на дивиденды 15% прибыли по МСФО. Глава банка Андрей Костин ранее отмечал, что это разовое решение, необходимое для выполнения регуляторных требований.

Индексы в США накануне упали более чем на 1% на фоне беспокойства в отношении торговой войны между США и Китаем, а также замедления темпов глобального экономического роста.

Деловая активность в США замедлилась в мае до минимального уровня за девять с половиной лет на фоне сокращения потребительского спроса и опасений по поводу торговой войны с Китаем. Индекс менеджеров закупок (PMI), который рассчитывает IHS Markit, опустился в текущем месяце до 50,6 пункта с 52,6 пункта в апреле. В секторе услуг США индикатор упал до минимума более чем за три года, до 50,8 с 52,7 пункта.

СМИ пишут со ссылкой на источники, что Вашингтон может пополнить "черный список" компаний, которым запрещено закупать товары и услуги в США, новыми китайскими фирмами. В ответ представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что "если США хотят продолжать разговаривать, им следует продемонстрировать искренность и исправить свои ошибочные действия". По его словам, переговоры могут быть продолжены только на основе равенства и уважения.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,02%), однако растут Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,6%).

Опасения по поводу американо-китайского торгового конфликта по-прежнему оказывают давление на рынки, несмотря на то, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Кроме того, СМИ сообщают, что Трамп указал на возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем. Таким образом, версия о том, что санкции против Huawei являются инструментом давления на Китай в рамках переговорного процесса, оказалась отчасти подтверждена.

Нефть также восстанавливается в пятницу после резкого падения в четверг, однако с начала недели демонстрируют максимальные темпы снижения с начала 2019 года; цена Brent на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $68,4 за баррель (+0,9% и -4,6% в четверг), июльская цена WTI - $58,55 за баррель (+1,1% и -5,7% накануне).

С начала недели Brent подешевела более чем на 5%, WTI - более чем на 6,5%.

Как пишет MarketWatch, резко ухудшившиеся отношения между США и Китаем в торговой сфере заставили инвесторов пересмотреть свои прогнозы роста мировой экономики и спроса на нефть.

Накануне из сообщений СМИ стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении пяти китайских компаний, производящих оборудования для видеонаблюдения. Ранее США внесли в "черный список" китайскую компанию Huawei, а до этого - увеличили пошлины на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил аналогичными мерами.

Как отмечает аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать слабо позитивным. Нефть пытается ликвидировать потери предыдущего дня, азиатские индексы выбираются из утреннего "минуса". Во всяком случае, падение российского рынка накануне было достаточно скромным при весьма негативном внешнем фоне. Из корпоративных событий в пятницу можно отметить рассмотрение вопроса дивидендов в "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) и "Русгидро".

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, стимулом для существенного ухудшения настроений на внешних рынках стали усилившиеся опасения усугубления торговой войны между США и Китаем. Официальное сообщение о провале торговых переговоров вышло еще в середине мая, однако за последнюю неделю США и КНР предприняли ряд взаимных недружественных мер, которые подорвали сохранявшуюся надежду на достижение разумного компромисса. Следующим "пострадавшим" от новой американской экономической политики может стать Евросоюз.

В пятницу утром стало известно, что министерство торговли США планирует применять компенсационные таможенные пошлины против стран, искусственно занижающих курс своей валюты по отношению к доллару США. Все это выглядит как единая и вполне логичная тенденция. Президент США Дональд Трамп неоднократно и недвусмысленно давал понять, что он настроен на новую индустриализацию в США. При таком раскладе доля иностранных товаров на рынке этой страны должна быть сокращена. Наиболее эффективным инструментом для этого представляется увеличение импортных пошлин. Помимо стимулирования внутреннего производства, эта мера пополнит федеральный бюджет Соединенных Штатов.

В пятницу рынки отскакивают вверх после обвала, что создает условия для умеренно позитивной динамики индекса МосБиржи в начале торгов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в конце недели "медведи" на мировых рынках взяли паузу, хотя беспокойства относительно усугубления торгового противостояния Штатов с Китаем, а также слабые макроэкономические данные сохраняются. В КНР призвали США сменить свою позицию для продолжения торговых переговоров, но пока мягкости в тоне американских властей не наблюдается. Трамп сообщил, что ситуация с Huawei может быть решена путем заключения торговой сделки, но Штаты при этом разрабатывают новые нормы, которые призваны защитить их от импортных пошлин, тем самым увеличив давление на страны, вводящие ограничения.

Поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 2600-2610 пунктов и 1260-1275 пунктов соответственно. В целом прошедшее накануне снижение укладывается в рамки коррекции после повышения предыдущих дней, в связи с чем инвесторы в пятницу вернулись к покупкам. Говорить о рисках завершения краткосрочного роста можно будет при закреплении индексов ниже 2570 и 1250 пунктов. Стоит также помнить, что рынок акций РФ все еще живет внутренними историями, но если корпоративный запал пройдет, то инвесторам придется обратить внимание на ухудшение внешних факторов, считает Е.Кожухова.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, надежды инвесторов на позитивные сдвиги в торговом противостоянии между США и Китаем на данный момент не находят подтверждения. Президент США Трамп назвал компанию Huawei "очень опасной" для американской экономики и предложил включить ее в условия сделки с Китаем. Если ранее считалось, что борьба с китайской компанией - это наказание за нарушения прав интеллектуальной собственности, то сейчас это скорее вытеснение конкурента с рынка. Китай становится все более нацеленным на развитие информационных технологий, что беспокоит Штаты.

В министерстве торговли США также обсуждается возможность введения пошлин в адрес стран, которые занижают стоимость своей валюты, что тем самым "наносит ущерб американской промышленности". Таким образом, торговые противостояния не ограничиваются только Китаем, а постепенно принимают всеобъемлющий характер, что негативно сказывается на мировой экономике.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,8%), акции "Трубной металлургической компании" (+2,4%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+2,2%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+2,2%).

Подешевели из-за отсечки дивидендов на бирже бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4,2%, до 86 рублей, дивиденды за 2018 год - 4,45 рубля на одну акцию), акции "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-3,3%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,498 млрд рублей (из них 3,947 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,441 млрд рублей - на ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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