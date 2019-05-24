Повышенная волатильность может стать аргументом для продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов восстанавливаются после вчерашнего падения более чем на 5%. Контракты на Brent в моменте - $68,42/bbl, WTI – 58,50$/bbl. Выделить один определенный фактор, вызвавший вчерашний обвал нефтяных цен, будет сложно. В утренние часы четверга давление на котировки оказывали данные по запасам нефти в Штатах, которые продолжили увеличиваться пятую неделю подряд. Негативно на нефтяные цены влияют и торговые противоречия между США и Китаем, в результате которых рисковые активы, в том числе и нефть, испытывают на себе давление. Кроме того, эскалация торговой войны, вероятно, приведёт к замедлению глобального экономического роста, что может снизить мировой спрос на энергоресурсы. Наконец, вчера в вечерние часы снижение нефтяных котировок усилили слабые данные по деловой активности в США. Отметим, что в последние 2 недели на нефтяном рынке наблюдается повышенная волатильность, которая может стать одним из аргументов для продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года", - отмечают в "Нордеа Банке"