Рубль имеет все шансы продолжить диапазонную торговлю в краткосрочной перспективе - Росбанк

"Мы не склонны полагать, что вчерашнее движение - это начало тренда на ослабление рубля. Уже сегодня утром цены на нефть приостановили падение, а пара USD/RUB приблизилась к отметке 65,5. Кроме того, фундаментальный интерес инвесторов к российским активам сохраняется на ожиданиях смягчения монетарной политики. При этом сегодня мы можем вновь увидеть интенсивные продажи выручки экспортерами перед крупными налоговыми выплатами в понедельник. По нашему мнению, рубль имеет все шансы продолжить диапазонную торговлю в краткосрочной перспективе", - указывают аналитики Росбанка.