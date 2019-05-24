Доходность 10-летних ОФЗ может локально вернуться к уровню 8,00% годовых - Промсвязьбанк

"В четверг инвесторы фиксировали прибыль, продавая рублевые гособлигации после сильного ценового роста на протяжении последних трех недель. Продажи ОФЗ проходили на фоне падения цен на нефть ниже 70 долл. за баррель Brent, ослабления сырьевых валют и снижения аппетита глобальных инвесторов к риску развивающихся стран. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,93% годовых (+5 б.п.). В недельном сравнении цены ОФЗ сохранили положительный прирост, доходность 10-летнего бенчмарка снизилась на 16 б.п. Вчера Совкомбанк (Ва3/ВВ-/ВВ) провел сбор заявок инвесторов на 2-летний выпуск облигаций, установив ставку купона в размере 9,00% годовых. Доходность бумаги на уровне 9,31% содержит премию к ОФЗ в размере 193 б.п., что мы считаем интересным уровнем для эмитента с данным уровнем кредитных рейтингов. Транснефть (Ваа2/ВВВ/-) вчера закрыла книгу заявок на облигации срочностью 1,5 года с купоном 7,90% годовых. Доходность выпуска 8,05% предполагает премию к ОФЗ на уровне 75 б.п., что мы считаем справедливым уровнем. Снижение цен на нефть и падение спроса на риск ЕМ в ближайшие дни продолжат оказывать давление на рынок рублевых облигаций. Доходность 10-летних ОФЗ может локально вернуться к уровню 8,00% годовых. На горизонте ближайших 3 месяцев снижение ключевой ставки может обеспечить снижение доходности 10-летнего бенчмарка до 7,75% годовых", - отмечает эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

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