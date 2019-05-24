В ближайшее время ждем стабилизации цен на нефть в диапазоне 68-70 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Как ожидалось, нефть продолжила нисходящее движение, опускаясь в четверг даже ниже 68 долл./барр. После схлопывания геополитической премии на первый план вышло вновь торговое противостояние Китая и США, которое рынки смакуют с особой тщательностью. Еженедельная статистика по запасам от Минэнерго США также не добавляет оптимизма. Сегодня в фокусе данные по числу буровых в Штатах, но вряд ли рынок обратит на них внимание. Нефть после сильного снижения сегодня будет восстанавливаться, но на ближайшее время ждем ее удержание в диапазоне 68-70 долл./барр.", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

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