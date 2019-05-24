Рубль открыл торги пятницы гэпом вверх благодаря росту спроса на риск и дорожающей нефти

Москва. 24 мая. Доллар и евро заметно упали на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря росту спроса на рисковые активы на глобальных рынках и скачку цен на нефть после обвала накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,6-64,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,64 руб./$1 (-21,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 71,38 руб./EUR1 (-13,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 18,15 копейки к уровню закрытия четверга, до 68,12 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,62 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 54,56 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря улучшению ситуации на внешних рынках и повышательной коррекции в ценах на нефть после обвала накануне. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Кроме того, СМИ сообщают, что Трамп указал на возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем. Это, как отмечают аналитики, отчасти подтверждает версию о том, что санкции против Huawei являются инструментом давления на Китай в рамках переговорного процесса.

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются в пятницу после резкого падения в четверг, однако с начала недели демонстрируют максимальные темпы снижения с начала 2019 года.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,94% - до $68,39 за баррель. На торгах в четверг их цена рухнула на $3,23 (4,55%) и составляла на закрытие $67,76 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,05% - до $58,52 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на $3,51 (5,71%), до $57,91 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 5,1%, WTI - на 6,6%.

Как пишет MarketWatch, резко ухудшившиеся отношения между США и Китаем в торговой сфере заставили инвесторов пересмотреть свои прогнозы роста мировой экономики и спроса на нефть. Накануне из сообщений СМИ стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении пяти китайских компаний, производящих оборудования для видеонаблюдения. Ранее США внесли в "черный список" китайскую компанию Huawei, а до этого увеличили пошлины на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил аналогичными мерами.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка на уходящей неделе стала новость о том, что товарные запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 4,74 млн баррелей, до максимального уровня с середины 2017 года. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение резервов нефти на 2 млн баррелей.