Есть основания ожидать относительно быстрого восстановления цен на нефть в район $69 за баррель - БКС

Нефтяные котировки в четверг стремительно обвалились на фоне смакования в СМИ темы торгового конфликта США и Китая. Новых существенных новостей, которые могли бы сами по себе спровоцировать такие бурные распродажи, замечено не было, полагает эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Объяснением такого активного снижения, по мнению аналитика, может быть сочетание напряженного информационного фона и технического фактора. Первый импульс вниз на фоне ряда жестких заявлений со стороны Китая мог спровоцировать срабатывание стоп-лоссов, которые участники размещали ниже $70 за баррель. В результате эффект домино увел фьючерсы на Brent в район $67, откуда сегодня с утра наблюдается активный откат вверх.

"Учитывая вероятность технической природы падения, есть основания ожидать относительно быстрого восстановления в район $69 за баррель, - отмечает Игорь Галактионов. - При всем угрожающем виде вчерашнего обвала в среднесрочной перспективе такая картина рынка может позитивно сказаться на ценах, так как может склонить участников ОПЕК+ к сохранению прежних квот из-за переоценки рисков для балансировки рынка. Тем не менее, краткосрочно давление может сохраняться. Еще одним негативным сигналом является сохраняющийся рост запасов в США. Из-за низкой загрузки НПЗ на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США выросли до двухлетнего максимума. Рост добычи и запасов в США закладывается участниками рынка в величину спреда между бенчмарками Brent и WTI, который по итогам вчерашнего дня почти достиг $10 в пользу Brent".

В остальном фундаментальный фон остается прежним, считает экспер "БКС Брокер". Сохраняется риск перебоев с поставками из Персидского залива из-за противостояния США и Ирана. Пока еще нет данных о том, на сколько снизился экспорт иранской нефти в мае из-за ужесточения санкций. К концу следующей недели могут появиться первые оценки, которые позволят примерно оценить влияние этого фактора на рынок.

Участники ОПЕК+ пока делают осторожные заявления относительно перспективы сделки на очередном заседании 25-26 июня. В вопросе торговых войн новой значимой информации не появилось.

Сегодня вечером Baker Hughes представит еженедельные данные по буровой активности в США. С утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на +1% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.