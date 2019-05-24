Возвращение к краткосрочному росту нефти стоит под вопросом - ИК "Велес Капитал"

"Нефтяные фьючерсы перед началом торгов в РФ прибавляли около 1,5% после обвала на 4,5-5,5% накануне, который стал самым сильным в этом году. Инвесторы продавали фьючерсы на фоне опасений замедления мирового спроса на нефть, а также ввиду высокого предложения на рынке США как по показателю нефтедобычи, так и запасов. Котировки отступили от краткосрочных поддержек 67,50 долл. для Brent и 57,50 долл. для WTI, которые открыли бы перед ними горизонты падения в район 65 долл. и 56,50 долл. соответственно. На данный момент возвращение к краткосрочному росту на рынке стоит под вопросом", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.