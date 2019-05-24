Не исключаем, что индекс МосБиржи заберется выше отметки в 2620 пунктов - Промсвязьбанк

"Вчера индекс МосБиржи под влиянием негативной динамики мировых площадок и слабости рынка нефти перешел из фазы роста к снижению, но удержался в верхней границе ожидаемого нами диапазона в 2600-2620 пунктов. Сегодня не исключаем, что рынок попытается частично отыграть вчерашние потери, а индекс МосБиржи заберется выше отметки в 2620 пунктов - котировки нефти демонстрируют восстановление, как и фьючерсы на американский рынок. Восходящая динамика может продолжиться и в акциях ВТБ, которые "выстрелили" вчера и, по нашему мнению, выглядят сильно недооценёнными. Отметим также дивидендную отсечку в акциях "Детского мира", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ, Детский мир