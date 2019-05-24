24 мая 2019 года 09:57
Утренние прогнозы: рынок акций в пятницу воспользуется внешним позитивом
Аналитики оценивают внешний фон, сформированный на утро пятницы, как умеренно-позитивный и ждут некоторого роста отечественных акций в начале торгов. Дальнейшее существенное повышение рынка акций остается под вопросом.
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги умеренным снижением, скорректировавшись ближе к поддержкам 2610 и 1275 пунктов. Следующими важными поддержками для индикаторов выступают отметки 2600 и 1260 пунктов соответственно. В целом снижение укладывалось в рамки коррекции после повышения предыдущих дней, в связи с чем инвесторы в пятницу будут готовы вернуться к покупкам. Говорить о рисках завершения краткосрочного роста можно будет при закреплении ниже 2570 и 1250 пунктов. Утром российские фондовые индексы и рубль воспользуются улучшением внешнего фона для восстановления утерянных накануне позиций и наверняка выйдут в плюс. Преобладающим на американских и европейских площадках, однако, остается краткосрочный нисходящий тренд, к которому переходят и нефтяные котировки, в связи с чем "быкам" стоит быть настороже".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом около 0,2-0,3%, вблизи отметки 2625 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2610, 2600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2640, 2650 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Дальнейшее существенное повышение локального рынка акций остается под вопросом. Оно может быть сдержано тем фактом, что цены на нефть пока не восстановились к уровню суточной давности".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "На сложившемся внешнем фоне ждем позитивного открытия российского рынка акций, с ростом в районе 0,3%. А вот конкретные рекомендации, что сегодня стоит покупать или продавать, мы давать не будем - сейчас очень много "голубых фишек" ведет себя непредсказуемо: взять хотя бы тот же "Газпром", который после 25-процентного роста отказывается корректироваться на отвратительном внешнем фоне. Поэтому спекулянтам лучше сосредоточиться на торговле фьючерсами на рыночные индексы".
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "На графике индекса МосБиржи по-прежнему присутствуют "медвежьи" расхождения (индикаторы RSI, MFI). При этом индекс на этой неделе достиг верхней границы "конверта Боллинджера". В такой ситуации покупать акции могут только самые смелые инвесторы. Американский же индекс S&P-500, как и неделю назад, находится в "разобранном" состоянии. Вчера доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самого низкого уровня с конца 2017 года. инвесторы обеспокоены очевидным тупиком в торговых переговорах между США и Китаем и выбирают не доходность акций, а надежность облигаций. Цены на нефть упали. Запасы сырой нефти в США достигли самого высокого уровня с июля 2017 года. Американские нефтяники ставят рекорды нефтедобычи на фоне опасений замедления мировой экономики. Кроме того, Саудовская Аравия по просьбе Дональда Трампа может нарастить добычу. Позиция Саудовской Аравии может быть прояснена на заседании ОПЕК, но есть свидетельства что само заседание может быть перенесено с 25 июня на 3 июля. Индекс MSCI Russia Capped показал динамику несколько хуже индекса РТС, а китайский фондовый индекс не смог отразиться наверх от трехмесячного минимума, поэтому следует ждать открытия рынка акций РФ с небольшим снижением".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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