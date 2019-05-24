Нефть дорожает в пятницу, но завершает неделю рекордным падением с начала года

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг существенным снижением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг существенным снижением, все основные индикаторы упали более чем на 1%.

Как пишет MarketWatch, инвесторов продолжают беспокоить вопросы торговой войны между США и Китаем, а также замедление темпов глобального экономического роста.

Деловая активность в США замедлилась в мае до минимального уровня за девять с половиной лет на фоне сокращения потребительского спроса и опасений по поводу торговой войны с Китаем.

Индекс менеджеров закупок (PMI), который рассчитывает IHS Markit, опустился в текущем месяце до 50,6 пункта с 52,6 пункта в апреле. В секторе услуг США индикатор упал до минимума более чем за три года, до 50,8 с 52,7 пункта.

Ранее сообщалось, что сводный PMI в еврозоне в мае, по предварительным данным, составил 47,7 пункта против 47,8 пункта в прошлом месяце, хотя эксперты прогнозировали рост до 48,1 пункта.

Тем временем продажи новых домов в США в апреле упали на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 673 тыс. домов в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте этот показатель составлял 723 тыс., а не 692 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали в прошлом месяце снижения продаж новостроек на 3,2% с первоначально объявленного мартовского уровня - до 670 тыс.

СМИ пишут со ссылкой на источники, что Вашингтон может пополнить "черный список" компаний, которым запрещено закупать товары и услуги в США, новыми китайскими фирмами. В ответ представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что "если США хотят продолжать разговаривать, им следует продемонстрировать искренность и исправить свои ошибочные действия". По его словам, переговоры могут быть продолжены только на основе равенства и уважения.

"Слабые мировые статданные и отсутствие конкретных дат возобновления торговых переговоров США с Китаем затрудняют прогнозирование корпоративной прибыли и негативно сказываются на спросе на рисковые активы, - говорит управляющий директор FTSE Russel Алекс Янг. - Рынок теперь готовится к затяжному торговому противостоянию".

Котировки акций Alphabet Inc., холдинговой компании Google, и Microsoft Corp. снизились соответственно на 0,9% и на 1,2%.

Под давлением остаются бумаги Apple Inc., которые подешевели на 1,7%. Днем ранее эксперты Goldman Sachs заявили, что прибыль Apple в расчете на акцию может снизиться на 29%, если власти Китая примут решение запретить продажу ее продукции в ответ на действия США.

Бумаги Best Buy Co. потеряли 4,8%, хотя на электронных торгах они дорожали. Крупнейшая в мире сеть магазинов потребительской электроники увеличила чистую прибыль в первом квартале 2020 финансового года, закончившемся 4 мая, более чем на четверть (лучше ожиданий рынка) и подтвердила годовой прогноз.

Падение цен на нефть вызвало аналогичную динамику стоимости нефтепроизводителей и представителей смежных отраслей, включая Hess Corp. (-7,9%), Diamondback Energy Inc. (-4,5%), Halliburton Co. (-5%), Exxon Mobil Corp. (-2,3%), Chevron Corp. (-2,2%).

Котировки акций Kontoor Brands подскочили на 3,9% в ходе дебютных торгов. Накануне VF Corp., владеющая несколькими известными брендами одежды, завершила выделение подразделения, выпускающего джинсовые изделия, в отдельную компанию, получившую название Kontoor Brands. Бумаги VF в четверг подешевели на 1,1%.

В то же время цена акций L Brands Inc., в том числе владеющей сетью магазинов нижнего белья Victoria's Secret, подскочили почти на 13%. Розничная компания получила неожиданную прибыль в первом финансовом квартале, который завершился 4 мая, и улучшила прогноз на год.

Котировки акций производителя косметики Avon Products Inc., работающего в сфере прямых продаж, выросли на 3,2%. Бразильская Natura Cosmeticos SA договорилась о покупке американской компании примерно за $2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,11% и составил 25490,47 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,19% - до 2822,248 пункта.

Значение Nasdaq Composite опустилось на 1,58%, составив 7628,28 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в пятницу, участники рынка следят за торговым конфликтом США и Китая и оценивают статданные из Японии.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,3%, более широкий Topix практически не меняется.

Китайский Shanghai Composite прибавил менее 0,1%, Shenzhen Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%.

Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, новозеландский NZX 50 - на 0,4%. Индонезийский Jakarta Composite увеличился на 0,35%.

Индийский индекс BSE Sensex увеличился на 0,5%, до максимума за два месяца, на новости о победе на парламентских выборах в стране правящий партии "Национальный демократический альянс" (НДА) с большим перевесом. Таким образом, премьер-министр Нарендра Моди останется на своем посту на второй срок.

Тем временем опасения по поводу американо-китайского торгового конфликта по-прежнему оказывают давление на рынок, несмотря на то, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Кроме того, СМИ сообщают, что Трамп указал на возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем. Таким образом, версия о том, что санкции против Huawei являются инструментом давления на Китай в рамках переговорного процесса, оказалась отчасти подтверждена.

Также в пятницу инвесторы оценивают статданные из Японии. Как сообщалось, темпы роста потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в апреле 2019 года ускорились до 0,9% в годовом выражении по сравнению с 0,8% в марте. Рост цен стал максимальным с ноября прошлого года и совпал с ожиданиями аналитиков.

Ускорение инфляции в прошлом месяце во многом связано с праздниками по случаю смены императора Японии. На длинных выходных многие японцы отправились в туристические поездки, и цены на авиабилеты и отели выросли, подняв общий показатель инфляции.

Бумаги японской интернет-компании Rakuten растут на 4,5%, тогда как акции автопроизводителя Honda Motor дешевеют на 0,7%.

Цена акций поставщика оборудования для мобильных устройств AAC Technologies подскочила на 2,2%, девелопера Wharf Real Estate - на 1,9%.

Капитализация оператора казино Sands China упала на 2,9%.

Котировки ценных бумаг южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics падают на 2,7%.

Рыночная стоимость энергетических компаний снижается из-за обвала цен на нефть накануне. Акции японской Inpex подешевели на 4,7%, австралийских Beach Energy и Oil Search - на 5% и 2,8% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются в пятницу после резкого падения в четверг, однако с начала недели демонстрируют максимальные темпы снижения с начала 2019 года.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск подорожали на $0,8 (1,18%) - до $68,56 за баррель. На торгах в четверг их цена рухнула на $3,23 (4,55%) и составляла на закрытие $67,76 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,69 (1,19%) - до $58,60 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на $3,51 (5,71%), до $57,91 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 5,1%, WTI - на 6,6%.

Как пишет MarketWatch, резко ухудшившиеся отношения между США и Китаем в торговой сфере заставили инвесторов пересмотреть свои прогнозы роста мировой экономики и спроса на нефть.

Накануне из сообщений СМИ стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении пяти китайских компаний, производящих оборудования для видеонаблюдения. Ранее США внесли в "черный список" китайскую компанию Huawei, а до этого - увеличили пошлины на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил аналогичными мерами.

"Настроение на рынке становится все более пессимистичным из-за ухудшающегося американо-китайского конфликта", - говорит старший экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюки Ногами.

По его словам, на следующей неделе перспективы восстановления цен на нефть невелики, поскольку статданные, запланированные к публикации, скорее всего, только подтвердят негативное влияние торговых споров на мировую экономику.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка на уходящей неделе стала новость о том, что товарные запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 4,74 млн баррелей, до максимального уровня с середины 2017 года. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение резервов нефти на 2 млн баррелей.