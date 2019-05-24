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Главная / Мнения аналитиков / Индекс МосБиржи откроется умеренным приростом - ИК Алго Капитал"
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24 мая 2019 года 09:36
Индекс МосБиржи откроется умеренным приростом - ИК Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом около 0,2-0,3%, вблизи отметки 2625 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2610, 2600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2640, 2650 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Дальнейшее существенное повышение локального рынка акций остается под вопросом. Оно может быть сдержано тем фактом, что цены на нефть пока не восстановились к уровню суточной давности", - полагает старший риск-менеджер ИК Алго Капитал" Виталий Манжос.
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24 мая 2019 года 19:53
Рынок акций РФ на неделе вырос в основном на внутренних идеях, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, впервые преодолев рубеж 2600 пунктов. При этом негативные внешние сигналы были большей частью проигнорированы - эскалация торгового противостояния между США и Китаем вызвала бегство капиталов из рисковых активов из-за опасений замедления мировой экономики и сокращения спроса на сырье, что привело к падению мировых фондовых площадок и нефти. читать дальше
.24 мая 2019 года 19:50
Москва. 24 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль несколько сократил темпы роста к бивалютной корзине по сравнению с первой половиной дня на фоне замедления повышательной динамики в ценах на нефть. читать дальше
.24 мая 2019 года 19:45
Москва. 24 мая. Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу растерял почти весь дневной коррекционный прирост из-за вновь упавшей нефти на фоне сохраняющихся опасений затяжной торговой войны между США и Китаем; индекс МосБиржи после превышения днем 2640 пунктов откатился к финалу сессии ниже 2620 пунктов, но неделю закрыл в "плюсе". читать дальше
.24 мая 2019 года 19:16
Рост цен евробондов РФ, отмечавшийся в начале недели, 23 мая сменился коррекцией и последующей стабилизацией
Москва. 24 мая. Рост котировок большинства выпусков еврооблигаций России, отмечавшийся на фоне повышенного спроса инвесторов, в том числе иностранных, на все российские активы, включая акции и облигации, в четверг, 23 мая, сменился коррекцией вследствие ухудшения конъюнктуры мировых рынков, отмечают эксперты. читать дальше
.24 мая 2019 года 19:01
"В пятницу российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста, после коррекции днем ранее. И если в первой половине дня внешний фон поддерживал наши бумаги, то к концу сессии ситуация кардинально изменилась. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent к открытию торгов в Штатах... читать дальше
.24 мая 2019 года 18:40
Слабый рост ВВП за 1К19 станет главным фактором в пользу понижения ставки на 25 б.п. на заседании ЦБРФ 14 июня - Альфа-банк
"Сочетание замедления инфляции и очень слабого роста ВВП за 1К19, который оказался гораздо ниже прогноза ЦБ в 1,0-1,5% г/г, по нашему мнению, является очень сильным доводом в пользу понижения ставки на заседании 14 июня. Тот факт, что по опросам Блумберг ставка ФРС к концу этого года может быть... читать дальше
.24 мая 2019 года 18:23
"В пятницу мы наблюдаем умеренное восстановление котировок Brent к значениям вблизи $68,5, - комментирует ситуацию на рынке нефти главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - По нашему мнению, увеличение запасов нефти в США, зафиксированное накануне, вряд ли стало главной причиной коррекции... читать дальше
.24 мая 2019 года 17:45
"Предварительные индексы деловой активности PMI за май по США снизились до 50,6 в промышленности и до 50,9 в секторе услуг, со значительно более высоких значений за предыдущий период на уровне 52,6 и 53,0 соответственно, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Поскольку... читать дальше
.24 мая 2019 года 17:17
Растущие опасения по поводу замедления глобального экономического роста привели к снижению на сырьевых рынках - Julius Baer
Растущие опасения по поводу замедления глобальной экономики, а также эскалация торговых споров стали основными драйверами распродажи на сырьевых рынках в этот четверг, в особенности на рынке нефти, котировки которой снизились более чем на 4%, отмечает лавный макроэкономист и руководитель... читать дальше
.24 мая 2019 года 16:47
оссийский рынок акций следует в рамках общемировой тенденции. Растут котировки сырьевых контрактов, что непосредственно затрагивает интересы отечественных экспортёров. Можно ожидать положительного завершения дня на фондовом рынке и укрепления национальной валюты, считает ведущий аналитик "Открытие... читать дальше
.24 мая 2019 года 16:27
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рейтинг для акций ВТБ (MOEX: VTBR) с "на уровне рынка" до "выше рынка", сообщается в обзоре Газпромбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 0,064 рубля за штуку. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.24 мая 2019 года 16:03
На рынке акций РФ сохраняется краткосрочный восходящий тренд, но он может прерваться на коррекцию - ИК "Велес Капитал"
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии оставались в "плюсе", располагаясь не так далеко от достигнутых ранее на неделе максимумов года. На рынке акций РФ сохраняется краткосрочный восходящий тренд, но он все еще может прерваться на коррекцию в случае ухудшения внешнего фона", -... читать дальше
.24 мая 2019 года 15:45
Рубль ускорил укрепление и торгуется на максимумах к доллару и евро с начала сессии благодаря улучшению настроений инвесторов
Москва. 24 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря росту спроса на рисковые активы и позитивной динамике валют emerging markets, а также коррекционному повышению цен на нефть после обвала накануне. читать дальше
.24 мая 2019 года 15:40
"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался несколько ниже своего внутридневного максимума - около отметки 2635 пунктов. Некоторое влияние на ход торгов в России еще может оказать публикация апрельской статистики по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США. В целом... читать дальше
.24 мая 2019 года 15:16
"Пара USD/RUB открылась вниз и демонстрирует умеренное снижение, растеряв значительную часть вчерашнего роста. Пара EUR/RUB сегодня также стартовала на отрицательной территории, консолидируясь в умеренном "минусе". Вчера рубль продемонстрировал достаточно сдержанную реакцию на сильное падение... читать дальше
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