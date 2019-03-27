Главным трендом на российском рынке акций сегодня станет отсутствие уверенности - БКС Глобал Маркетс

"Мы ожидаем, что главным трендом на российском рынке акций сегодня станет отсутствие уверенности. Котировки Brent пробили вверх уровень $68 за барр., а данные «Бежевой книги» Китая выглядят лучше ожиданий. В то же время сигналы о замедлении мирового экономического роста и сохраняющаяся неопределенность относительно торговой сделки США и Китая, а также риски Брекзита ограничивают оптимизм", - отмечает эксперт БКС Глобал Маркетс Марк Брэдфорд.

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