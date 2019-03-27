В текущей конъюнктуре ОФЗ срочностью 5-10 лет смотрятся привлекательно для покупки - Промсвязьбанк

"Сегодня на аукционах Минфин РФ предложит новые 5-летние ОФЗ 26227 с погашением в июле 2024 г. и 10-летние ОФЗ 26224. Ожидаем высокий спрос на бумаги на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ и повышения аппетита глобальных инвесторов к локальным бондам ЕМ после смягчения монетарной политики ФРС. Минфин уже перевыполнил план по размещению ОФЗ в 1 квартале, разместив ОФЗ на 456 млрд руб. Однако план формировался еще в декабре, когда рыночная конъюнктура была значительно хуже. Федеральный бюджет предполагает чистое размещение ОФЗ на 1,5 трлн руб. в 2019 г. С учетом произведенных погашений, чистое размещение ОФЗ в 1 квартале составило 306 млрд руб. (20% от годового плана). Ожидаем, что Минфин воспользуется текущей благоприятной конъюнктурой и будет стремиться разместить сегодня ОФЗ на 70 – 100 млрд руб. В текущей конъюнктуре ОФЗ срочностью 5-10 лет смотрятся привлекательно для покупки. Цель для 10-летнего бенчмарка на уровне 8,00 - 8,15% годовых считаем актуальной", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.