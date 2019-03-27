Рубль слегка снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющих валют EM

Москва. 27 марта. Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения большинства валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,41-64,5 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,44 руб./$1 (+4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,62 руб./EUR1 (+2,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,5 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,12 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,42 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,42 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets. Участники рынка продолжают демонстрировать снижение интереса к рисковым активам в связи с неопределенностью относительно темпов роста глобальной экономики.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительную разнонаправленную динамику утром после повышения на заявлениях России о намерении придерживаться договоренностей о сокращении добычи в рамках ОПЕК+.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,1% - до $67,5 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 0,02% - до $59,93 за баррель. По итогам прошлой сессии Brent подорожала на 1,13%, WTI - на 1,9%.

Как сообщил во вторник министр энергетики США Александр Новак, Россия планирует достичь условленного сокращения добычи на 228 тыс. баррелей в сутки к концу марта. Ранее о планах придерживаться условий соглашения заявляли представители Саудовской Аравии.

Между тем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о неожиданном повышении товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные о резервах в среду. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 2,2 млн баррелей.