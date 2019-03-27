От нефти ждем попыток закрепиться выше 68 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть на сегодняшнее утро пытается пробить верхнюю границу диапазона 66-68 долл./барр. и закрепиться выше. Из новостей можно отметить продолжающиеся проблемы с поставками нефти из Венесуэлы на фоне перебоев с электричеством, а также подтверждение Россией планового сокращения добычи до конца этого месяца. Статистика от API показала рост в запасах сырой нефти на 1,9 млн барр. при сокращении запасов бензина на 3,5 млн барр. и дистиллятов – на 4,3 млн барр. Сегодня в фокусе официальные данные от Минэнерго США. От нефти ждем попыток закрепиться выше 68 долл./барр.", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Просвязьбанка Екатерина Крылова.