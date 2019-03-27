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Главная / Мнения аналитиков / От нефти ждем попыток закрепиться выше 68 долл./барр. - Промсвязьбанк
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27 марта 2019 года 10:44
От нефти ждем попыток закрепиться выше 68 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть на сегодняшнее утро пытается пробить верхнюю границу диапазона 66-68 долл./барр. и закрепиться выше. Из новостей можно отметить продолжающиеся проблемы с поставками нефти из Венесуэлы на фоне перебоев с электричеством, а также подтверждение Россией планового сокращения добычи до конца этого месяца. Статистика от API показала рост в запасах сырой нефти на 1,9 млн барр. при сокращении запасов бензина на 3,5 млн барр. и дистиллятов – на 4,3 млн барр. Сегодня в фокусе официальные данные от Минэнерго США. От нефти ждем попыток закрепиться выше 68 долл./барр.", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Просвязьбанка Екатерина Крылова.
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27 марта 2019 года 11:06
"В начале недели в Венесуэле было зафиксировано очередное масштабное отключение электроэнергии. В результате главный нефтеэкспортный порт страны не смог восстановить нормальную работу. Последняя партия нефти была отгружена 24 марта (согласно данным Refinitiv Eikon). Очередные проблемы в нефтяной... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:59
Главным трендом на российском рынке акций сегодня станет отсутствие уверенности - БКС Глобал Маркетс
"Мы ожидаем, что главным трендом на российском рынке акций сегодня станет отсутствие уверенности. Котировки Brent пробили вверх уровень $68 за барр., а данные «Бежевой книги» Китая выглядят лучше ожиданий. В то же время сигналы о замедлении мирового экономического роста и сохраняющаяся... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:55
"Сегодня на аукционах Минфин РФ предложит новые 5-летние ОФЗ 26227 с погашением в июле 2024 г. и 10-летние ОФЗ 26224. Ожидаем высокий спрос на бумаги на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ и повышения аппетита глобальных инвесторов к локальным бондам ЕМ после смягчения монетарной политики... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:34
Российский рынок акций остается одним из самых привлекательных в мире с точки зрения фундаментальных мультипликаторов и дивидендной доходности - БКС
" Взгляд на ближайшие перспективы по российскому рынку в целом умеренно позитивный. Если сегодня подтвердится слом боковой формации и не появится какого-то негатива, то подъем может происходить даже просто на фоне фиксации коротких позиций. Из-за санкционных угроз и геополитических факторов... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:26
Москва. 27 марта. Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения большинства валют emerging markets. читать дальше
.27 марта 2019 года 10:23
Рубль сегодня может укрепиться, но драйверов для "штурма" годовых максимумов пока нет - ИК "Велес Капитал"
"Рубль во вторник немного ослаб против доллара и евро в рамках коррекции. Пара доллар/рубль отступила наверх от 64 руб., но осталась ниже сопротивления 64,50 руб. Ближайшей ключевой поддержкой для доллара является район минимума текущего года 63,65 руб. Пара евро/рубль отступила от района минимума... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:22
Уже сегодня пара рубль/доллар может вернуть себе часть утраченных позиций на фоне очередного размещения ОФЗ - ГК "ФИНАМ"
"Вчера российская валюта завершила торги на отметке 64,40, снизившись на 0,49% по отношению к американскому доллару. Как и большинство валют еmerging мarkets, несмотря на растущие цены на нефть, во вторник рубль испытывал определенное давление со стороны продавцов. Однако уже сегодня пара... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:08
Американский рынок вчера проигнорировал слабую статистику по строительству и потребительской уверенности населения. Так, строительство новых домов в феврале снизилось до максимальных за последние восемь месяцев уровней - 1,162 млн (-8,7% г/г) при консенсусе в 1,213 млн, напоминает аналитик... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:07
С технической точки зрения, значимых препятствий для дальнейшего повышения на рынке акций все еще нет - ИК "Велес Капитал"
"Индексы МосБиржи и РТС завершили торги вторника повышением, а рублевый индикатор закрепился выше сопротивления 2505 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индексов выступают отметки 2520 и 1240 пунктов, которые могут несколько ослабить пыл краткосрочных "быков". В целом, с технической точки... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:00
"Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Торги в Азии проходят разнонаправленно, как и в сырьевых контрактах. Российский рубль становится ещё более интересным для carry trade на фоне намёков Резервного банка Новой Зеландии о снижении ставки. С другой стороны,... читать дальше
.27 марта 2019 года 09:58
среду утром аналитики ИК "Атон" предполагают открытие рынка акций РФ с небольшим понижением. читать дальше
.27 марта 2019 года 09:52
"Как мы и опасались вчера вечером, американский рынок акций после нашего закрытия растерял половину успеха, но все же закрылся в весомом "плюсе". Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы прибавляют чуть более 0,1%, подрастает и нефть. Таким образом, ждем открытия торгов отечественными... читать дальше
.27 марта 2019 года 09:50
По мнению аналитиков, в среду утром возможны лишь незначительные колебания на рынке акций РФ. читать дальше
.27 марта 2019 года 09:45
Москва. 27 марта. Рынок рублевых корпоративных облигаций в среду может незначительно подрасти на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, вечером влияние на расстановку сил игроков могут оказать итоги рублевых аукционов Минфина по размещению ОФЗ, полагают аналитики. читать дальше
.27 марта 2019 года 09:44
"Рубль потерял к доллару вчера более полупроцента, что связано со снижением практически всех валют развивающихся стран. Однако сегодня ждем возвращения отечественной валюты под отметку 64. Пока потенциал для этого есть: пара евро-доллар предпринимает попытки роста, наступает пик налоговых... читать дальше
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