Российский рынок акций остается одним из самых привлекательных в мире с точки зрения фундаментальных мультипликаторов и дивидендной доходности - БКС

" Взгляд на ближайшие перспективы по российскому рынку в целом умеренно позитивный. Если сегодня подтвердится слом боковой формации и не появится какого-то негатива, то подъем может происходить даже просто на фоне фиксации коротких позиций. Из-за санкционных угроз и геополитических факторов российский рынок остается одним из самых привлекательных в мире с точки зрения фундаментальных мультипликаторов и дивидендной доходности", - комментирует ситуацию начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.