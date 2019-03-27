Уже сегодня пара рубль/доллар может вернуть себе часть утраченных позиций на фоне очередного размещения ОФЗ - ГК "ФИНАМ"

"Вчера российская валюта завершила торги на отметке 64,40, снизившись на 0,49% по отношению к американскому доллару.

Как и большинство валют еmerging мarkets, несмотря на растущие цены на нефть, во вторник рубль испытывал определенное давление со стороны продавцов. Однако уже сегодня пара рубль/доллар может вернуть себе часть утраченных позиций на фоне очередного размещения ОФЗ российским Минфином. Тем не менее, на данном этапе спекулянтам в своих стратегиях лучше всего отталкиваться от технических уровней, где основная поддержка расположена на отметке 63,90, а сопротивления находятся на отметках 64,50 и 65", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.