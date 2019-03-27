Рубль сегодня может укрепиться, но драйверов для "штурма" годовых максимумов пока нет - ИК "Велес Капитал"

"Рубль во вторник немного ослаб против доллара и евро в рамках коррекции. Пара доллар/рубль отступила наверх от 64 руб., но осталась ниже сопротивления 64,50 руб. Ближайшей ключевой поддержкой для доллара является район минимума текущего года 63,65 руб. Пара евро/рубль отступила от района минимума этого года (72,26 руб.), на "штурм" которого может пойти при улучшении внешнего фона. Ближайшим сопротивлением для евро выступает уровень 72,90 руб. Рубль сегодня может укрепиться, но драйверов для "штурма" годовых максимумов пока нет", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.