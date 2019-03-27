С технической точки зрения, значимых препятствий для дальнейшего повышения на рынке акций все еще нет - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС завершили торги вторника повышением, а рублевый индикатор закрепился выше сопротивления 2505 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индексов выступают отметки 2520 и 1240 пунктов, которые могут несколько ослабить пыл краткосрочных "быков". В целом, с технической точки зрения, значимых препятствий для дальнейшего повышения на рынке все еще нет. Утром российские фондовые индексы попытаются продолжить повышение ввиду сохранения благоприятного внешнего фона. Оптимизм на зарубежных площадках однако стал более сдержанным, что скорее обеспечит "боковое" движение (как минимум в первой половине дня)", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.