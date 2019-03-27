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27 марта 2019 года 09:45

Рынок рублевых корпоративных бондов в среду может незначительно подрасти

Москва. 27 марта. Рынок рублевых корпоративных облигаций в среду может незначительно подрасти на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, вечером влияние на расстановку сил игроков могут оказать итоги рублевых аукционов Минфина по размещению ОФЗ, полагают аналитики.

Индексы в США накануне выросли вслед за акциями банковских, фармацевтических и нефтегазовых компаний на фоне потока позитивных корпоративных новостей, возобновившемуся росту доходности долгосрочных US Treasuries и надеждам на торговое соглашение США и Китая.

Участники рынка продолжают ждать возобновления торговых переговоров США и Китая с 28 марта, когда в Пекин прибудет американская делегация во главе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

Вместе с тем они оставили без внимания оказавшиеся хуже прогнозов данные о рынке жилья и доверии потребителей США.

Число новостроек в феврале упало на 8,7% (до 1,162 млн домов) в пересчете на годовые темпы, при прогнозах снижения на 1,6%. Индекс потребительского доверия Conference Board к экономике США в марте уменьшился до 124,1 пункта с февральских 131,4 пункта при прогнозах роста до 132,5 пункта.

Доходность 10-летних US Treasuries выросла впервые за пять сессий, в ходе торгов она увеличилась до 2,44% с 2,418% на закрытие рынка в Нью-Йорке в понедельник. Показатели волатильности рынка гособлигаций США резко выросли в последние сессии.

В Азии в среду также преобладает рост индексов за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite растет на 0,7%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%), несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении прогноза глобальной экономики.

Негативное влияние оказала новость о том, что прибыль крупнейших промышленных предприятий Китая в январе-феврале упала на 14% относительно аналогичного периода 2017 года. Старший статистик Государственного статистического управления КНР Чжу Хун пояснил, что снижение показателя было связано со снижением прибыли в некоторых основных отраслях промышленности и перебоями, вызванными праздником Весны (празднование нового года по лунному календарю) в феврале.

Падение рынка Японии обусловлено тем, что более 1,5 тыс. японских компаний днем ранее закрыли реестры акционеров перед предстоящими дивидендными выплатами.

Нефть утром в среду сохраняет оптимизм благодаря заявлениям России о намерении придерживаться договоренностей о сокращении добычи в рамках ОПЕК+. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК составила $67,58 за баррель (+0,2% и +1,1% накануне), майская цена WTI - $59,99 за баррель (+0,1% и +1,9% во вторник).

Как сообщил во вторник министр энергетики США Александр Новак, Россия планирует достичь условленного сокращения добычи на 228 тыс. баррелей в сутки к концу марта. Ранее о планах придерживаться условий соглашения заявляли представители Саудовской Аравии.

Между тем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о неожиданном повышении товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. В среду выйдут официальные данные по запасам от Минэнерго США (17:30 МСК), опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение запасов нефти на 2,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник возросла почти вдвое по отношению к предыдущему торговому дню и превысила средние уровни - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 17,361 млрд рублей, из которых 6,0 млрд рублей пришлось на основные торги. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику на фоне локального ослабления спроса на рублевые активы.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 марта снизился на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день всего 0,01%, поднявшись до 588,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-04" (-0,49%), "ГПБ БО-19" (-0,27%), "ГТЛК-001Р-03" (-0,19%) и "Сбербанк 001-03R" (-0,19%), а в лидерах роста - облигации "ГПБ БО-17" (+0,4%), "Уралкалий ПБО-04-Р" (+0,26%), "Транснефть АК-001P-07" (+0,19%) и "Газпром БО-22" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Тинькофф банк" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей на уровне 9,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,46% годовых.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-05R объемом 15 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Техническое размещение выпуска запланировано на 3 апреля, выпуск размещается в рамках первой программы биржевых облигаций "Ростелекома" на 100 млрд рублей.

Банк "Авангард" (MOEX: AVAN) установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 8,75% годовых, ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. Размещение 10-летних бондов пройдет 28 марта по открытой подписке, дата погашения выпуска - 28 февраля 2029 года.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) провел 26 марта сбор заявок инвесторов на облигации серии 001Р-08Р, параметры выпуска которой не раскрываются. Техническое размещение выпуска предварительно запланировано на 2 апреля.

ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) 4 апреля проведет с 11:00 до 15:00 МСК сбор заявок на 10-летние облигации объемом не менее 15 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 8,65-8,85% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,84-9,05% годовых. Техническое размещение запланировано на 9 апреля.

Россельхозбанк (РСХБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов со сроком обращения 1 год серии БО-08Р на уровне 8,35% годовых, объем размещения составит 10 млрд рублей. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,52% годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 4 апреля, выпуск будет размещен в рамках программы биржевых бондов объемом до 500 млрд рублей.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 15-16-го купонов облигаций 16-й серии в размере 8,3% годовых. Выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в апреле 2012 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов, ставка текущего купона - 6,6% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 10 апреля.

Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определила ставку 11-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 9,33% годовых. ГТЛК разместила бонды 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,08 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,08 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов, ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставка 2-60-го купонов привязана к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) определило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-13 в размере 6,2% годовых. РЖД разместили 13-й выпуск биржевых облигаций в октябре 2013 года, ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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