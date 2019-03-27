Ближайшую цель по паре доллар/рубль видим в районе отметки 63 - Алор Брокер

"Рубль потерял к доллару вчера более полупроцента, что связано со снижением практически всех валют развивающихся стран. Однако сегодня ждем возвращения отечественной валюты под отметку 64. Пока потенциал для этого есть: пара евро-доллар предпринимает попытки роста, наступает пик налоговых платежей, а еще кому-то понадобятся рубли для участия в аукционе Минфина по ОФЗ. Ближайшую цель по паре доллар/рубль мы видим в районе отметки 63", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.