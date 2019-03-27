Для уверенного подъема рынку акций не хватает свежих денег - Алор Брокер

"Как мы и опасались вчера вечером, американский рынок акций после нашего закрытия растерял половину успеха, но все же закрылся в весомом "плюсе". Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы прибавляют чуть более 0,1%, подрастает и нефть. Таким образом, ждем открытия торгов отечественными акциями в районе вчерашнего закрытия, может быть с очень небольшим "минусом". Если внешний фон продолжит улучшаться, например на фоне возобновления американо-китайских переговоров, то покупки российских акций возобновятся. Теперь целью движения индекса МосБиржи стали исторические максимумы, но возникает ощущение, что для уверенного подъема рынку не хватает свежих денег", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.