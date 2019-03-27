Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступает уровень 2533 пункта, по индексу РТС - 1237 пунктов - Инвестиционная палата

"Настроение на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду, складывается, на наш взгляд, умеренно позитивное. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют преимущественно рост, цены на энергоносители и металлы стабильны. Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступает уровень 2533 пункта, по индексу РТС - 1237 пунктов. Сегодня интерес для инвесторов представляют аукцион Минфина РФ по продаже ОФЗ, а также годовое общее собрание акционеров "Черкизово" и публикация финансовых результатов по МСФО за 2018 год "ТрансКонтейнер", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.

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Компании упоминаемые в новости: Группа Черкизово, ТрансКонтейнер