Утренние прогнозы: активных покупок пока не будет

По мнению аналитиков, в среду утром возможны лишь незначительные колебания на рынке акций РФ.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Скорее всего, рынок акций начнёт день вблизи значений закрытия накануне".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2510-2515 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2500, 2490 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2520, 2530 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Сдержанное утреннее улучшение внешнего фона пока не предполагает активных покупок в российских акциях".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Настроение на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду, складывается, на наш взгляд, умеренно позитивное. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют преимущественно рост, цены на энергоносители и металлы стабильны. Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступает уровень 2533 пункта, по индексу РТС - 1237 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 1200-1240 пунктов по индексу РТС. Инвесторы ожидают развития событий вокруг Brexit и сообщений о прогрессе в торговых переговорах между США и КНР, а также любых данных для уточнения своих оценок в отношении перспектив глобальной экономики".

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "По нашему мнению, отсутствие явных негативных факторов пока позволяет российскому рынку сохранить позитивный импульс, однако негативные корпоративные новости могут оказать сдерживающее влияние. Сегодня индекс МосБиржи будет проторговывать диапазон 2500-2530 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем открытия торгов отечественными акциями в районе вчерашнего закрытия, может быть с очень небольшим "минусом". Если внешний фон продолжит улучшаться, например на фоне возобновления американо-китайских переговоров, то покупки российских акций возобновятся".