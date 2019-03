Цена WTI превысила $60 за баррель

Американские фондовые индексы выросли во вторник. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные движения. Цены на нефть эталонных марок продолжают позитивную динамику в среду.

Американские фондовые индексы выросли во вторник вслед за акциями банковских, фармацевтических и нефтегазовых компаний на фоне потока позитивных корпоративных новостей, возобновившемуся росту доходности долгосрочных US Treasuries и надеждам на торговое соглашение США и Китая.

Участники рынка продолжают ждать возобновления торговых переговоров США и Китая с 28 марта, когда в Пекин прибудет американская делегация во главе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

Вместе с тем они оставили без внимания оказавшиеся хуже прогнозов данные о рынке жилья и доверии потребителей США.

Число домов, строительство которых было начато в США в феврале 2019 года, упало на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,162 млн домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Темпы сокращения в феврале были максимальными за восемь месяцев, несмотря на повышение зарплат и реальных доходов населения, а также снижение ипотечных ставок. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали уменьшение показателя в феврале на 1,6%.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в феврале замедлил подъем до 3,58% в годовом выражении - самого слабого уровня за шесть лет.

В целом по стране темпы роста цен на жилье составили 4,26%, что является минимумом с февраля 2015 года.

Индекс потребительского доверия к экономике США, рассчитываемый, Conference Board, в марте уменьшился до 124,1 пункта с февральских 131,4 пункта. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя до 132,5 пункта.

Доходность 10-летних US Treasuries выросла впервые за пять сессий, в ходе торгов она увеличилась до 2,440% с 2,418% на закрытие рынка в Нью-Йорке в понедельник. Показатели волатильности рынка гособлигаций США резко выросли в последние сессии.

Стоимость акций Goldman Sachs увеличилась на 1,2% благодаря совместному с Apple выпуску новой кредитной карты.

Акции Apple, начавшие торги в плюсе, к концу торгов подешевели на 1,1%, несмотря на несколько улучшенных оценок аналитиков. Рынок оценивал потенциальное влияние новых сервисов Apple, объявленных в понедельник, на ее выручку.

Цена бумаг Bed Bath & Beyond, управляющей магазинами товаров для дома, взлетела на 22%. По данным The Wall Street Journal, три миноритария-активиста собираются инициировать процедуру полной смены совета директоров Bed Bath & Beyond.

Рыночная стоимость производителя специй и приправ McCormick & Co. Inc. поднялась на 1%. Чистая прибыль компании за IV финквартал сократилась почти втрое, но скорректированный показатель был выше ожиданий рынка. Вместе с тем выручка повысилась на 1,4% и немного не дотянула до консенсус-прогноза.

Котировки ценных бумаг нефтегазовых компаний выросли вслед за ценами на нефть: Exxon прибавила 1%, Chevron - также 1%, ConocoPhillips - 2,2%.

Капитализация McDonald's Corp. повысилась на 1% после того, как стало известно, что компания готовит самую большую сделку за 20 лет: приобретение Dynamic Yield для персонализации меню и развития других интернет-сервисов.

Курс акций Carnival Corp. рухнул на 8,7% на торгах в Нью-Йорке, самыми быстрыми темпами более чем за год. Оператор круизных судов снизил прогноз скорректированной прибыли на текущий год с $4,80 до $4,55 на акцию, аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали $4,76 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 26 марта поднялся на 140,90 пункта (0,55%) и составил 25657,73 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 20,10 пункта (0,72%) - до 2818,46 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 53,98 пункта (0,71%), до 7691,52 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют разнонаправленные движения, инвесторов продолжает нервировать неопределенность в отношении прогноза глобальной экономики, сообщает MarketWatch.

В том числе негативное влияние оказала новость о том, что прибыль крупнейших промышленных предприятий Китая в январе-феврале упала на 14% относительно аналогичного периода 2017 года.

При этом старший статистик Государственного статистического управления КНР Чжу Хун пояснил, что снижение показателя было связано со снижением прибыли в некоторых основных отраслях промышленности и перебоями, вызванными праздником Весны (празднование нового года по лунному календарю) в феврале.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,3%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:25 МСК снизились соответственно на 0,54% и 0,82%. Падение рынка обусловлено тем, что более 1,5 тыс. японских компаний днем ранее закрыли реестры акционеров перед предстоящими дивидендными выплатами.

Котировки акций автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor уменьшились в ходе торгов соответственно на 3,5% и 2,1%, Nintendo, выпускающей игровые консоли и видеоигры, - на 1,6%.

Между тем бумаги крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing подорожали на 0,2%, нефтяной компании Inpex - на 0,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:59 МСК снизилось на 0,09%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1%.

Бумаги производителя бытовой электроники LG Electronics выросли на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК повысился на 0,24%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,44%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. поднимаются в ходе торгов в Гонконге на 1%.

Капитализация нефтяных компаний CNOOC и PetroChina выросла на 3,3% и 0,4% соответственно.

В то же время акции AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, теряют в цене 1,7%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,09%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,9%, второй по величине Rio Tinto - на 1,5%, еще одного представителя данной отрасли Fortescue Metals - на 2,4%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают позитивную динамику в среду, в том числе благодаря заявлениям России о намерении придерживаться договоренностей о сокращении добычи в рамках ОПЕК+.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК подорожали на $0,22 (на 0,32%) - до $68,19 за баррель. В предыдущий день их цена поднялась на $0,76 (на 1,13%), составив на закрытие $67,97 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на $0,09 (на 0,15%) - до $60,03 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена подскочила на $1,12 (на 1,9%) и завершила день на отметке $59,94.

Как сообщил во вторник министр энергетики США Александр Новак, Россия планирует достичь условленного сокращения добычи на 228 тыс. баррелей в сутки к концу марта. Ранее о планах придерживаться условий соглашения заявляли представители Саудовской Аравии.

"Все ожидают, что ОПЕК будет придерживаться цели сокращения добычи в 1,2 млн баррелей в сутки до тех пор, пока баланс на рынке не будет восстановлен", - сказал старший аналитик TD Securities Барт Мелек.

"Мы, вероятно, увидим дальнейшую консолидацию и торговлю "в боковике" на какое-то время, если не возникнут опасения относительно объемов мирового спроса, особенно из таких мест, как Китай и другие экономики emerging market", - полагает аналитик Forex.com Фавад Разакзада, которого цитирует MarketWatch.

Между тем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о неожиданном повышении товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные о резервах в среду. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 2,2 млн баррелей.