В краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 1200-1240 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 1200-1240 пунктов по индексу РТС. Инвесторы ожидают развития событий вокруг Brexit и сообщений о прогрессе в торговых переговорах между США и КНР, а также любых данных для уточнения своих оценок в отношении перспектив глобальной экономики. К последним можно отнести данные по балансу внешней торговли США, публикация которых запланирована сегодня на 15:30 мск. На валютном рынке, с позиций технического анализа, формируется новый консолидационный диапазон по паре доллар-рубль с нижней границей вблизи 64", - указывает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.