Курс рубля близок к равновесному - Промсвязьбанк

"Российский рубль остается сильно скоррелирован с другими валютами развивающихся стран, и ключевым драйвером для рубля по-прежнему являются общерыночные тенденции. В ходе вчерашних торгов российская валюта ослабла на 0,5%, а пара доллар/рубль вернулась к отметке в 64,40. Бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд снизились во вторник по отношению к доллару на 0,5-0,8%. Какой-либо выраженной внутренней истории в динамике рубля на текущий момент нет. Согласно нашей модели, курс рубля на текущих уровнях близок к равновесному (при текущих ценах на нефть и макропоказателях мы оцениваем его в 63-64 руб./долл.). Позитивная сезонность счета текущих операций для рубля еще сохраняется, но наличие отдельных рисков, в частности, санкционного характера оказывает сдерживающий эффект. Отметим, что на этих выходных состоится первый тур президентских выборов в Украине, что теоретически может способствовать сокращению части спекулятивных позиций в российских активах в конце недели. При текущем внешнем фоне пара доллар/рубль может консолидироваться в диапазоне 64-64,50. К концу недели при отсутствии позитива на глобальных рынках есть риски локальной коррекции в рубле и движения в сторону отметки в 65 руб./доллар", - полагает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.