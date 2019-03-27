Яндекс может быть включен в индекс MSCI Russia в лучшем случае в мае 2020 года - "ВТБ Капитал"

"Яндекс" (MOEX: YNDX), скорее всего, будет включен в индекс MSCI Russia не раньше мая 2020 года, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

"До середины марта акции "Яндекса" имели все шансы на включение в индекс MSCI Russia в рамках ноябрьского пересмотра в текущем году. Однако снижение ликвидности во второй половине марта и рост котировок с начала года на 20% отодвинули горизонт потенциального включения этих бумаг в расчетную базу индекса MSCI Russia в лучшем случае до мая 2020 года. Так как, скорее всего, по итогам I квартала 2019 года акции "Яндекса" не смогут выполнить требования индексного провайдера по ликвидности, самый ранний срок возможного включения - май 2020 года, если период со второго квартала 2019 года по первый квартал 2020 года будет успешным и ликвидность будет на требуемом уровне", - говорится в обзоре.