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26 марта 2019 года 19:40

Рынок акций РФ закрепился выше 2500п по индексу МосБиржи на бумагах Сбербанка, росте нефти и ослаблении рубля

Москва. 26 марта. Рынок акций РФ во вторник закрепился выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи благодаря подорожавшей нефти, ослаблению рубля и коррекции мировых фондовых площадок, локомотивом подъема вторые торги подряд выступили бумаги Сбербанка, обновили исторические максимумы акции "ЛУКОЙЛа".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2512,63 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1229,96 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,3%.

Доллар подорожал до 64,36 рубля (+0,27 рубля).

Повысился курс акций ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,3%), Сбербанка (+1,9%, до 218 руб.; +2,1% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%, до 5809 руб.), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1% и +1,5% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%).

Просели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,3%).

Во вторник в Азии преобладал рост индексов, за исключением снижения фондовых индикаторов Китая (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,5%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,7%).

На этой неделе рынки ждут возобновления американо-китайских переговоров о торговле, делегация представителей США нанесет визит в Китай. Кроме того, во вторник начался Боаоский азиатский форум ("восточный Давос") - основная конференция Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения экономических тем.

Вышедшая во вторник в США статистика Минторга по рынку недвижимости оказалась негативной: число новостроек в феврале упало самыми быстрыми темпами за 8 месяцев - на 8,7% к уровню января, до 1,162 млн в пересчете на годовые темпы (ожидалось снижение всего на 1,6%).

Нефть во вторник также дорожает на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями сырья. Кроме того, усиление напряженности в Венесуэле указывает на вероятность дальнейшего снижения поставок из этой страны, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,53 за баррель (+1,1% и +0,3% накануне), майская цена WTI - $60,08 за баррель (+2,1% и -0,4% в понедельник).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Анастасия Попова, негативные эмоции на внешних рынках, спровоцированные сигналами о грядущей рецессии в США, постепенно сходят на нет. В то же время отсутствие позитивных сигналов вынуждает инвесторов сохранять осторожность и не спешить с покупками. На этой неделе выйдет ряд важных статистических показателей, которые могут задать направление движения мировых индексов. Кроме того, в конце этой - начале следующей недели начнут поступать новости по торговым переговорам между США и КНР: в четверг американские чиновники прибудут в Пекин для проработки соглашения, в начале апреля китайские коллеги нанесут ответный визит. В фокусе остается и вопрос с Brexit: риски выхода Великобритании из ЕС без сделки существенно увеличились.

Депутаты парламента Великобритании проголосовали за предоставление им права взять под контроль парламентскую повестку дня в среду, чтобы проголосовать по различным вариантам действий, связанным с Brexit. На решение вопроса остается не так много времени: если Вестминстер в очередной раз отклонит предложенный Брюсселем вариант, то Британия должна будет покинуть ЕС до 12 апреля.

Индекс МосБиржи превысил область сопротивления 2505-2510 пунктов, что может спровоцировать закрытие "коротких" позиций после продолжительного боковика, это способно поддержать "бычий" импульс в ближайшее время. При таком раскладе среднесрочные цели сместятся в сторону новых исторических максимумов 2560-2580 пунктов, считает эксперт.

В нефтяном секторе локомотивом подъема выступили обновившие максимумы акции "ЛУКОЙЛа", поддержку которым продолжает оказывать программа выкупа активов, отмечает А.Попова.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ во вторник продолжил отыгрывать позитивный для РФ итог расследования в США по возможной связи Д.Трампа и Москвы. В качестве индикатора снижения рисков внешних ограничений вновь выступили выросшие акции Сбербанка. Бумаги "Газпрома" и "НОВАТЭКа" оказались под давлением на фоне принятия законопроекта в США о защите европейской энергетической безопасности. Однако данный законопроект уже не имеет широкого применения и пока не является непосредственной угрозой. Акции нефтяников вернулись к росту за счет повышения котировок Brent почти до $68 за баррель. Подорожали и бумаги "Магнита", который накануне объявил о дивидендах за 2018 год, на которые будет направлено 87% прибыли.

В среду рубль вновь будет укрепляться на фоне повышенного спроса на российские ОФЗ. С 27 марта Минфин планирует предлагать инвесторам новые бумаги ОФЗ-ПД выпуска N26227RMFS с погашением 17 июля 2024 года, объем выпуска составляет 400 млрд рублей при ставке купона на весь срок обращения 7,4%. Учитывая снижение рисков каких-либо "суровых" санкций со стороны США после итогов расследования спецпрокурора Роберта Миллера, ближайшие аукционы могут пройти при весьма высоком спросе со стороны нерезидентов. Соответственно, вероятность падения курса доллара ниже 64 руб./$1 существенно возросла.

На внешние фондовые рынки вернулся легкий оптимизм. Вероятность снижения ставки ФРС во II полугодии на рынке оценивают в 80%. Иными словами, риторика представителей центральных банков говорит о том, что регуляторы готовы действовать более оперативно, отвечая на вызовы экономического спада, чем раньше. Нефть продолжает восстанавливать свои потери. Новости из Венесуэлы говорят об очередном сбое энергетической системы. В США ожидается снижение коммерческих запасов нефти за прошлую неделю.

Внимание инвесторов постепенно переключается с негативных признаков рецессии на возобновление переговоров США и Китая по торговым вопросам. Реакция на слабую статистику по новостройкам в США была негативной, но краткосрочной - индексы сохранили свой рост. Индекс МосБиржи закрепился выше отметки 2500 пунктов, так как снижение рисков внешних ограничений и дорожающая нефть не только обеспечивают более комфортные условия для работы российских компаний, но и стимулируют нерезидентов к повышению объемов инвестиций в России, считает А.Кочетков.

По словам аналитика "Алор Брокер" Евгения Корюхина, активный рост акций Сбербанка второй день подряд может свидетельствовать о притоке на рынок денег нерезидентов. Для акций Сбербанка сопротивлением выступает отметка 226 руб.

Однако складывается впечатление, что рост рынка акций носит в основном спекулятивный и неустойчивый характер. Для полноценного и уверенного подъема денег рынку все же не хватает. Частично удорожание акций вызвано ослаблением рубля, что несколько странно в разгар налогового периода и накануне размещения ОФЗ. Скорее всего, в ближайшие дни рынок продолжит оставаться волатильным с попытками продолжения роста.

Нефть Brent забралась к $68 за баррель, что также немного настораживает, поскольку вероятна коррекция ближе к полуночи после такого резвого старта, считает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что подъем индекса МосБиржи выше 2500 пунктов может говорить в пользу продолжения восходящей динамики. Однако на прошлой неделе рынок не смог закрепиться выше этого сопротивления. Сейчас "быкам" необходимо удержать текущие уровни, что создаст плацдарм для дальнейшего роста. При этом на пути к историческим максимумам, с технической точки зрения, у индекса МосБиржи не осталось преград.

Важным фактором ослабления рубля во вторник могло стать желание части игроков зафиксировать спекулятивные "длинные" позиции в рубле. Однако уже в среду долларовые "медведи" могут попытаться вернуть себе инициативу и сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 64 руб./$1. Данная отметка в прошлом году 4 месяца сдерживал рост американской валюты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста во вторник выступили акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+24,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+18,9%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+7,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,7%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+3,9%), GDR Rus Agro (+3,8%), акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,1%), ПАО "ТНС Энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+3,5% и +19,1% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-39,9%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-3,9%), ПАО "Куйбышевский азот" (-3,6%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,2%).

Акции "Акрона" (MOEX: AKRN) просели на 0,2%, до 4540 рублей. Согласно вышедшему во вторник отчету за 2018 год по МСФО, EBITDA выросла на 24%, до 37,1 млрд рублей. В четвертом квартале, по расчетам, этот показатель составил 11,6 млрд рублей, увеличившись на 41% год к году и на 18% по сравнению с предыдущим кварталом.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,677 млрд рублей (из них 17,634 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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