Рубль снижается к доллару и евро, несмотря на уверенно дорожающую нефть

Москва. 26 марта. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине, несмотря на уверенно дорожающую нефть.

Курс доллара США составил 64,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,66 руб./EUR1, подорожав на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,3 копейки - до 68,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на уверенно дорожающую нефть. Участники рынка сократили спрос на рублевую ликвидность после завершения пика налоговых выплат марта. Накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, в четверг будут выплачивать налог на прибыль.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на расширенном заседании коллегии Минфина РФ, регулятор не использует операции с валютой в рамках бюджетного правила для влияния на курс рубля. "Я бы хотела отдельно подчеркнуть, потому что этот вопрос еще остается иногда у участников финансового рынка, что мы не использовали и не планируем использовать операции по бюджетному правилу как инструмент управления номинальным курсом рубля", - подчеркнула она.

"В случае повышенной волатильности на валютном рынке мы будем полностью приостанавливать покупки, а не частично, и делать это исключительно, чтобы не оказывалось давление на рынок, а не добиваться каких-то изменений курса", - также отметила глава ЦБ.

Нефть эталонных марок активно дорожает в ходе торгов во вторник, поскольку сокращение добычи в ОПЕК, а также падение поставок из Венесуэлы и Ирана продолжают поддерживать рынок. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:)1 МСК подорожали на 1,08% - до $67,53 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к указанному времени на 2,13% - до $60,07 за баррель.

Как сообщил во вторник министр энергетики США Александр Новак, Россия планирует достичь условленного сокращения добычи на 228 тыс. баррелей в сутки к концу марта. Ранее о планах придерживаться условий соглашения заявляли представители Саудовской Аравии.

Также участники рынка ожидают обнародования данных о запасах топлива в США от министерства энергетики страны в среду. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют, что запасы нефти в Штатах сократились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, во вторник рубль, как и большинство валют развивающихся стран, находится под давлением. "Последние несколько сессий проходят в довольно нейтральном ключе для рубля и в целом, согласно нашей модели, его курс в настоящее время близок к равновесному. Поэтому основным драйвером для его динамики выступает "аппетит к риску" на глобальных рынках и отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран", - отметил М.Поддубский.

"Рубль подвергся фиксации прибыли. Вполне вероятно, что уже в среду рубль вновь будет укрепляться на фоне повышенного спроса на российские ОФЗ. С 27 марта Минфин планирует предлагать инвесторам новые бумаги ОФЗ-ПД выпуска № 26227RMFS с погашением 17 июля 2024 года. Объем выпуска составляет 400 млрд рублей при ставке купона на весь срок обращения 7,40%. Учитывая снижение рисков каких-либо "суровых" санкций со стороны США после итогов расследования спецпрокурора Роберта Миллера, ближайшие аукционы могут пройти при весьма высоком спросе со стороны нерезидентов. Соответственно, вероятность падения курса доллара ниже 64 руб./$1 существенно возрастает", - подчеркивает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 марта на 33,1 копейки, до 64,1683 руб./$1, и уменьшил курс евро на 34,21 копейки, до 72,5808 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 13,43 копейки по отношению к понедельнику и составил 64,2488 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 2,5 копейки и составил 64,2804 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 386,388 млн, из которых $980,438 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 405,95 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился по отношению к понедельнику на 19,3 копейки, до 72,6555 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 6,65 копейки и составил 72,6682 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR745,365 млн, из которых EUR283,556 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR461,809 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 26 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,68 трлн рублей (при лимите 1,68 трлн рублей и спросе 1,76 трлн рублей) в среднем по ставке 7,72% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 19 марта, банки разместили в ЦБ 1,97 трлн рублей (при лимите 1,97 трлн рублей и спросе 2,25 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли во вторник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 7,92% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 5 б.п. - до 7,9% годовых. В то же время, ставка на срок 1 месяц осталась на отметке 8,16% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с понедельником - 8,31% и 8,45% годовых.