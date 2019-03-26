26 марта 2019 года 18:50
Цены евробондов РФ изменяются разнонаправленно во вторник при сниженной активности торгов
Москва. 26 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику в ходе торгов вторника. Участники рынка ждут новых сигналов к определению дальнейшего направления движения на фоне некоторой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала после повышенной активности в предыдущие дни. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также лишь незначительно колеблются в цене, что в итоге привело к небольшим изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 25 марта на 8 базисных пунктов и составила 111,23% от номинала, что соответствует доходности 3,54% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries уменьшилась по отношению к понедельнику на 9 базисных пунктов, составив 99,45% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 2,22% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 пункт и составил 132 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 8 базисных пунктов - до 112,61% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 4,978% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году прибавили в цене 11 базисных пунктов, подорожав до 108,82% от номинала (доходность снизилась на 0,8 базисного пункта и составила 4,977% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 7 базисных пунктов - до 103,11% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 4,24% годовых), с погашением в 2023 году подорожали на 10 базисных пунктов, до 104,98% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,66% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 23 базисных пункта - до 101,21% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,17% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году опустился в цене на 2 базисных пункта, подешевев до 100,11% от номинала (доходность выросла на 0,4 пункта - до 4,234% годовых).
"Во вторник мы наблюдаем лишь очень незначительные изменения в большинстве выпусков российских евробондов. Активность снижена, вчера и в прошлую пятницу трейдеры были более активными. Новостной фон за последние дни не изменился, участники рынка продолжают отыгрывать смягчение риторики ФРС США. При этом большинство из них уже сформировало позиции, поэтому интереса к сделкам почти не наблюдается. Все ждут дальнейших новостных поводов, смотрят, что будет дальше. Кто-то уже зафиксировал прибыль по итогам недельного роста, кто-то ждет продолжения восходящей динамики. Участники рынка UST также ожидают дальнейшего развития событий, в базовых активах сегодня тоже наблюдается отсутствие ярко выраженной динамики", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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