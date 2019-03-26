После проведения основных налоговых платежей ставки на межбанковском рынке продолжили свой рост - ИК "Велес Капитал"

"После проведения основных налоговых платежей ставки на межбанковском рынке продолжили свой рост, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Во вторник индикативная MosPrime o/n выросла до 7,92% годовых, прибавив с начала недели уже 22 бп, и была близка к обновлению максимума с начала года. На однодневном аукционе РЕПО Федерального казначейства спрос остался выше отметки в 100 млрд руб. При этом на депозитных аукционах казначейства наблюдались традиционный интерес к средствам, размещаемым по плавающей ставке (36,3 из 200 млрд руб.), и отсутствие заявок на средства по фиксированной ставке. На валютном рынке рубль на открытии пытался вернуться к отметке в 64 в паре с долларом, однако попытка не удалась, после чего отечественная валюта упустила инициативу и к середине дня скорректировалась в район 64,4. В дальнейшем диапазон торгов вновь сместился ближе к 64 руб., однако на этот раз рубль даже не смог "продвинуться" до 64,1. К окончанию рабочего дня пара торговалась в узком диапазоне 64,3-64,4 руб., доллар прибавлял порядка 0,4%, а укрепление американской валюты наблюдалось практически на всех площадках EM за исключением турецкого рынка".