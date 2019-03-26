У индекса МосБиржи с технической точки зрения не осталось преград на пути к историческим максимумам - Промсвязьбанк

"Во вторник российский рынок смог продолжить восходящую динамику, чему способствовал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к отметке 68 долларов за баррель. Также поддержку нашим акциям оказала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,1%. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи вырос на 0,7%, поднявшись до 2514 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги ОГК-2 и X5 Retail Group, прибавившие 4,4% и 3,9%. Хуже рынка торговались Алроса и Новатэк, потерявшие порядка 1%. В ходе сегодняшних торгов рынок вновь смог подняться выше сопротивления, расположенного на отметке 2500 пунктов, что может говорить в пользу продолжения восходящей динамики. Однако, в рамках прошлой недели рынок не смог закрепиться выше этого сопротивления. Сейчас "быкам" необходимо удержать текущие уровни, что создаст плацдарм для дальнейшего роста. При этом на пути к историческим максимумам, с технической точки зрения, у индекса МосБиржи не осталось преград", - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.