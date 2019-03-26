В ближайшие дни рынок акций останется волатильным с попытками продолжения роста - Алор Брокер

"Сегодня Индекс Мосбиржи с открытия пробил верхнюю границу боковика на уровне 2500 пунктов и ближе к закрытию фондовой секции поднялся выше 2510 пунктов, - комментирует аналитик "Алор Брокер" Евгений Корюхин. - Как и вчера, одним из лидеров стал Сбербанк, прибавляющий около 2%, что может свидетельствовать о притоке к нам денег нерезидентов. Сбер пытается закрепиться выше отметки 216 руб и в общем-то может прибавить еще - сопротивление находится в районе 226 руб. Однако складывается все-таки впечатление, что рост носит в основном спекулятивный и неустойчивый характер. Для полноценного и уверенного подъема денег нашему рынку не хватает".

Америка открылась уверенным ростом и к закрытию нашего рынка прибавляет более процента. В район 68 долларов забралась и нефть. Но это немного настораживает эксперта: не скорректируются ли внешние индикаторы ближе к полуночи после такого резвого старта?

"Частично удорожание акций вызвано полупроцентным ослаблением рубля, что несколько странно в разгар налогового периода и накануне завтрашнего размещения ОФЗ. Быть может, маржинальные лонги сегодня лучше прикрыть, довольствуясь тем доходом, который рынок уже дал. Скорее всего, в ближайшие дни рынок продолжит оставаться волатильным с попытками продолжения роста", - полагает специалист "Алор Брокер".