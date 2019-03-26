Вероятность падения курса доллара ниже 64 рублей существенно возрастает - "Открытие Брокер"

(Уточнена фамилия спецпрокурора США Р. Мюллера)

Рубль подвергся фиксации прибыли. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4350 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,92%, недельная - до 7,90%, а месячная осталась на уровне 8,16%. Вполне вероятно, что уже в среду рубль вновь будет укрепляться на фоне повышенного спроса на российские ОФЗ. С 27 марта Минфин планирует предлагать инвесторам новые бумаги ОФЗ-ПД выпуска № 26227RMFS с погашением 17 июля 2024 года. Объём выпуска составляет 400 млрд рублей при ставке купона на весь срок обращения 7,40%. Учитывая снижение рисков каких-либо "суровых" санкций со стороны США после итогов расследования спецпрокурора Р. Мюллера, ближайшие аукционы могут пройти при весьма высоком спросе со стороны нерезидентов. Соответственно, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, вероятность падения курса доллара ниже 64 рублей существенно возрастает.