Парламент Великобритании ищет новые сценарии Brexit - Julius Baer

В понедельник члены британского парламента проголосовали за межпартийное соглашение по организации в среду серии голосований по различным вариантам дальнейших действий, связанным с Brexit, для поиска сценария выхода страны из ЕС, который сможет получить одобрение большинства. Несмотря на то, что эти голосования не будут обязывающими, непринятие их во внимание премьер-министром Терезой Мэй вызовет волну негатива и еще больше ослабит ее положение,полагает экономист Julius Baer Дэвид Мейер.

"Парламентарии все более активно пытаются найти консенсус по поводу Brexit, который ранее не удавалось достичь из-за строгой партийной политики или, наоборот, разделения позиций внутри партий, - увказывает Дэвид Мейер. - Поддержку большинства получали только отказ от текущего плана Brexit Терезы Мэй и от выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем. Новые голосования состоятся в последнюю неделю первоначально согласованного двухлетнего периода реализации Brexit. Сейчас британский премьер хочет перенести дату на 22 мая, тогда как первая отсрочка должна продлиться до 12 апреля. Вероятность "мягкого" развода возрастает, хотя риски того, что парламентарии не найдут консенсус по новому плану Brexit или что он окажется неприемлемым для официального Брюсселя, сохраняются. На этом фоне мы придерживаемся нейтральной позиции по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе и ожидаем рост британской валюты на долгосрочном горизонте, поскольку вероятность "жесткого" Brexit выглядит незначительной".