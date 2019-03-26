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Главная / Мнения аналитиков / Вероятность падения курса доллара ниже 64 рублей существенно возрастает - "Открытие Брокер"
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26 марта 2019 года 16:47
Вероятность падения курса доллара ниже 64 рублей существенно возрастает - "Открытие Брокер"
Рубль подвергся фиксации прибыли. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4350 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,92%, недельная - до 7,90%, а месячная осталась на уровне 8,16%. Вполне вероятно, что уже в среду рубль вновь будет укрепляться на фоне повышенного спроса на российские ОФЗ. С 27 марта Минфин планирует предлагать инвесторам новые бумаги ОФЗ-ПД выпуска № 26227RMFS с погашением 17 июля 2024 года. Объём выпуска составляет 400 млрд рублей при ставке купона на весь срок обращения 7,40%. Учитывая снижение рисков каких-либо "суровых" санкций со стороны США после итогов расследования спецпрокурора Р. Миллера, ближайшие аукционы могут пройти при весьма высоком спросе со стороны нерезидентов. Соответственно, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, вероятность падения курса доллара ниже 64 рублей существенно возрастает.
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27 марта 2019 года 11:06
"В начале недели в Венесуэле было зафиксировано очередное масштабное отключение электроэнергии. В результате главный нефтеэкспортный порт страны не смог восстановить нормальную работу. Последняя партия нефти была отгружена 24 марта (согласно данным Refinitiv Eikon). Очередные проблемы в нефтяной... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:59
Главным трендом на российском рынке акций сегодня станет отсутствие уверенности - БКС Глобал Маркетс
"Мы ожидаем, что главным трендом на российском рынке акций сегодня станет отсутствие уверенности. Котировки Brent пробили вверх уровень $68 за барр., а данные «Бежевой книги» Китая выглядят лучше ожиданий. В то же время сигналы о замедлении мирового экономического роста и сохраняющаяся... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:55
"Сегодня на аукционах Минфин РФ предложит новые 5-летние ОФЗ 26227 с погашением в июле 2024 г. и 10-летние ОФЗ 26224. Ожидаем высокий спрос на бумаги на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ и повышения аппетита глобальных инвесторов к локальным бондам ЕМ после смягчения монетарной политики... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:44
"Нефть на сегодняшнее утро пытается пробить верхнюю границу диапазона 66-68 долл./барр. и закрепиться выше. Из новостей можно отметить продолжающиеся проблемы с поставками нефти из Венесуэлы на фоне перебоев с электричеством, а также подтверждение Россией планового сокращения добычи до конца... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:34
Российский рынок акций остается одним из самых привлекательных в мире с точки зрения фундаментальных мультипликаторов и дивидендной доходности - БКС
" Взгляд на ближайшие перспективы по российскому рынку в целом умеренно позитивный. Если сегодня подтвердится слом боковой формации и не появится какого-то негатива, то подъем может происходить даже просто на фоне фиксации коротких позиций. Из-за санкционных угроз и геополитических факторов... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:26
Москва. 27 марта. Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения большинства валют emerging markets. читать дальше
.27 марта 2019 года 10:23
Рубль сегодня может укрепиться, но драйверов для "штурма" годовых максимумов пока нет - ИК "Велес Капитал"
"Рубль во вторник немного ослаб против доллара и евро в рамках коррекции. Пара доллар/рубль отступила наверх от 64 руб., но осталась ниже сопротивления 64,50 руб. Ближайшей ключевой поддержкой для доллара является район минимума текущего года 63,65 руб. Пара евро/рубль отступила от района минимума... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:22
Уже сегодня пара рубль/доллар может вернуть себе часть утраченных позиций на фоне очередного размещения ОФЗ - ГК "ФИНАМ"
"Вчера российская валюта завершила торги на отметке 64,40, снизившись на 0,49% по отношению к американскому доллару. Как и большинство валют еmerging мarkets, несмотря на растущие цены на нефть, во вторник рубль испытывал определенное давление со стороны продавцов. Однако уже сегодня пара... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:08
Американский рынок вчера проигнорировал слабую статистику по строительству и потребительской уверенности населения. Так, строительство новых домов в феврале снизилось до максимальных за последние восемь месяцев уровней - 1,162 млн (-8,7% г/г) при консенсусе в 1,213 млн, напоминает аналитик... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:07
С технической точки зрения, значимых препятствий для дальнейшего повышения на рынке акций все еще нет - ИК "Велес Капитал"
"Индексы МосБиржи и РТС завершили торги вторника повышением, а рублевый индикатор закрепился выше сопротивления 2505 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индексов выступают отметки 2520 и 1240 пунктов, которые могут несколько ослабить пыл краткосрочных "быков". В целом, с технической точки... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:00
"Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Торги в Азии проходят разнонаправленно, как и в сырьевых контрактах. Российский рубль становится ещё более интересным для carry trade на фоне намёков Резервного банка Новой Зеландии о снижении ставки. С другой стороны,... читать дальше
.27 марта 2019 года 09:58
среду утром аналитики ИК "Атон" предполагают открытие рынка акций РФ с небольшим понижением. читать дальше
.27 марта 2019 года 09:52
"Как мы и опасались вчера вечером, американский рынок акций после нашего закрытия растерял половину успеха, но все же закрылся в весомом "плюсе". Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы прибавляют чуть более 0,1%, подрастает и нефть. Таким образом, ждем открытия торгов отечественными... читать дальше
.27 марта 2019 года 09:50
По мнению аналитиков, в среду утром возможны лишь незначительные колебания на рынке акций РФ. читать дальше
.27 марта 2019 года 09:45
Москва. 27 марта. Рынок рублевых корпоративных облигаций в среду может незначительно подрасти на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, вечером влияние на расстановку сил игроков могут оказать итоги рублевых аукционов Минфина по размещению ОФЗ, полагают аналитики. читать дальше
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