Рубль слегка дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях завершения налогового периода марта

Москва. 26 марта. Доллар США ускорил рост после незначительного укрепления при открытии торгов, евро продолжает немного укрепляться на "Московской бирже" во вторник днем; рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях завершения основных налоговых выплат марта.

Курс доллара США составил 64,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,57 руб./EUR1, подорожав на 6,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,2 копейки - до 67,95 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 марта на 33,1 копейки, до 64,1683 руб./$1, и уменьшил курс евро на 34,21 копейки, до 72,5808 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения пика налоговых выплат марта. Накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, в четверг будут выплачивать налог на прибыль.

Поддержку рублю продолжают оказывать умеренный спрос на рисковые активы, наблюдаемый на глобальном рынке, а также рост цен на нефть. При этом, как заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина РФ, регулятор не использует операции с валютой в рамках бюджетного правила для влияния на курс рубля. "Я бы хотела отдельно подчеркнуть, потому что этот вопрос еще остается иногда у участников финансового рынка, что мы не использовали и не планируем использовать операции по бюджетному правилу как инструмент управления номинальным курсом рубля", - подчеркнула она.

"В случае повышенной волатильности на валютном рынке мы будем полностью приостанавливать покупки, а не частично, и делать это исключительно, чтобы не оказывалось давление на рынок, а не добиваться каких-то изменений курса", - также отметила глава ЦБ.

Цены на нефть эталонных марок активно поднимаются в ходе торгов во вторник на снижении опасений по поводу роста мировой экономики. Кроме того, усиление напряженности в Венесуэле указывает на вероятность дальнейшего снижения поставок из этой страны, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,97% - до $67,46 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к указанному времени на 1,58% - до $59,75 за баррель.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал "присутствие военных РФ в Венесуэле для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро" и заявил, что "действия России усиливают напряженность в Венесуэле". Ранее Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета с примерно сотней военнослужащих прибыли из России в Каракас в прошлые выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами.

Напряженность в Венесуэле, против которой уже введены американские санкции, повышает опасения дальнейшего сокращения поставок топлива на мировой рынок.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, на данный момент рубль находится вблизи своих равновесных значений, при этом его динамика по преимуществу определяется общим интересом к рисковым активам на глобальном рынке. "Вчера российские компании выплачивали НДС, НДПИ, акцизы, соответственно локальная поддержка для рубля со стороны налогового периода также практически исчерпала себя (налоговый период завершится в четверг уплатой налога на прибыль). Из факторов риска вновь обратим внимание на риски геополитического характера. На фоне обострения ситуации в Венесуэле вчера Палата представителей США потребовала от Госдепа оценить угрозы российского влияния в южноамериканской стране, а госсекретарь М.Помпео отметил, что "Россия усугубляет напряженность" и что "США и другие страны региона не будут бездействовать", - подчеркивает М.Поддубский.

Как отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова, новости об отсутствии сговора штаба президента США Дональда Трампа с Россией во время его избирательной кампании в 2016 году, о чем стало известно в предыдущие дни, по мнению инвесторов, снижает вероятность скорого введения новых антироссийских санкций. "Это, в свою очередь, повышает привлекательность вложений в российские активы. В последнюю неделю существенно возросли объемы валютных торгов на "Московской бирже" (до $2,5-3 млрд в день) по сравнению с рекордно низкими объемами ниже $2 млрд в день с начала года, свидетельствуя о более заметной спекулятивной активности. На текущей неделе умеренную поддержку рублю могут оказать завтрашние аукционы ОФЗ и предстоящая в четверг уплата налога на прибыль", - отмечает Т.Евдокимова.

Банк России во вторник, 26 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,68 трлн рублей (при лимите 1,68 трлн рублей и спросе 1,76 трлн рублей) в среднем по ставке 7,72% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 19 марта, банки разместили в ЦБ 1,97 трлн рублей (при лимите 1,97 трлн рублей и спросе 2,25 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли во вторник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 7,92% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 5 б.п. - до 7,9% годовых. В то же время, ставка на срок 1 месяц осталась на отметке 8,16% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с понедельником - 8,31% и 8,45% годовых.