Курс фунт/доллар вырос до уровня 1,3259 - Forexite

"Курс фунт/доллар после падения до отметки 1,3156 вырос до уровня 1,3259. Исходя из последних событий, третье голосование в британском парламенте о соглашении по Брекситу, предлагаемом правительством, может состояться в четверг. Некоторую поддержку курсу фунта оказывает тот факт, что группа депутатов консервативной партии, которая выступала против этого соглашения, возможно, смягчила свою позицию", - отмечают в Forexite.