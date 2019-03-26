Картина на рынке акций пока остаётся нейтральной - ГК "ФИНАМ"

"С технической точки зрения, картина на рынке акций пока остаётся нейтральной. Да, пока сохраняется вероятность дальнейшего роста ещё на 2-3%, но времени остаётся не так много. С прицелом на апрель стоит готовиться к коррекции. Продолжаем пристально следить за важной отметкой 2450 пунктов по рублёвому индексу МосБиржи. Как только индекс закроется пару дней подряд ниже этого рубежа, то сразу будет открыта дорога вниз для более глубокой коррекции, в пределах 10%", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.