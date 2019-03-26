Замедление экономики РФ и риск новых санкций оказывают давление на рынок акций - ИК "Ренессанс Капитал"

Замедление темпов роста ВВП РФ до 1,2% в 2019 году, а также неизменно высокие санкционные риски снижают инвестиционную привлекательность российского фондового рынка и оказывают давление на котировки акций, говорится в обзоре ИК "Ренессанс Капитал".

С одной стороны, российский фондовый рынок является самым дешевым среди развивающихся рынков по мультипликатору "P/E". С другой стороны, прогноз "Ренессанс Капитала" темпов роста ВВП РФ составляет 1,2% в 2019 году (по сравнению с ростом на 2,3% в 2018 году), а риск введения санкций останется неизменно высоким.

Как сообщается в обзоре "Ренессанс Капитала", на рынке акций РФ наиболее привлекательными бумагами для покупки в настоящее время являются акции Сбербанка (MOEX: SBER), GDR Тинькофф банка, акции "РусАла" (MOEX: RUALR), ADR "Норникеля" (MOEX: GMKN), GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), GDR ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN), акции "Газпрома", акции "ЛУКОЙЛа", GDR "Магнита" (MOEX: MGNT), GDR "Ленты", ADR "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) и ADS VEON. В то же время акции Сбербанка, по мнению аналитиков ИК, являются фаворитами среди них.

Согласно прогнозам аналитиков, Сбербанк станет основным бенефициаром растущего спроса на корпоративные кредиты. Кроме того, он является абсолютным лидером по объемам ипотечного кредитования; потребительские кредиты в его портфеле банка также будут расти, отмечают эксперты.

"Нам нравятся бумаги Тинькофф банка, и мы ожидаем, что финансовые показатели банка будут сильными", - пишут эксперты "Ренессанс Капитала".

По прогнозам ИК, в горнодобывающем и металлургическом секторах РФ привлекательную дивидендную доходность в среднем за период с 2019 года по 2021 год покажут акции "АЛРОСА" - в размере 15,4%, "Норникеля" - около 13,3%, "Северстали" - на уровне 11%. Кроме того, дивидендная доходность акций "Полюса" в 2019 году, согласно оценкам аналитиков, составит 6%. Эксперты также подчеркивают, что "РусАл" продолжит сокращать долг и наращивать FCF, что обеспечит дивдоходность в районе 4,3%.

Компании нефтедобывающего сектора, в соответствии с прогнозами аналитиков "Ренессанс Капитала", в 2019 году обеспечат инвесторам следующую дивидендную доходность: "Роснефть" - около 8,5%, "Газпром" (MOEX: GAZP) - около 8%, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) - около 5%.

По мнению аналитиков "Ренессанс Капитала", дивидендная доходность телекоммуникационной компании VEON в 2019 году составит 13%. Дивидендная доходность акций МТС прогнозируется в размере 7% (в долларовом выражении), но могла бы быть выше, если бы не штраф по "узбекскому делу". Ожидаемая дивидендная доходность акций "Ростелекома" составит за 2019 год 7%.

Кроме того, аналитики ИК отмечают, что система лояльности "Магнита", значительно усовершенствованная в 2018 году, скорее всего, позволит в 2019 году улучшить финансовые показатели компании. Торговая сеть "Лента", несмотря на слабую конкурентную позицию, в 2019 году имеет потенциал роста прибыльности и способна генерировать денежные потоки. Данные ожидания также делают бумаги этих ритейлеров привлекательными для покупки.