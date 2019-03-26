Падение доллара может спровоцировать рост акций EM на 10% - Credit Suisse

Акции стран с развивающейся экономикой (emerging markets, EM) продолжат рост, который они демонстрируют с начала текущего года, в связи с ослаблением доллара США, полагают аналитики Credit Suisse.

Они повысили прогноз индекса MSCI Emerging Market на конец 2019 года до 1150 пунктов с ранее ожидавшихся 1100 пунктов, что подразумевает повышение на 10% относительно уровня на закрытие рынка в понедельник.

Таким образом, индикатор может отыграть значительную часть падения по итогам 2017 года, составившего 17%.

Credit Suisse сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций EM, ссылаясь на благоприятный экономический рост, динамику валют, восстановление технологического сектора, улучшение настроений инвесторов в отношении акций китайских компаний класса "А" и рынка недвижимости КНР, отношение ожидаемой прибыли к стоимости акций, сообщило агентство Bloomberg.

Эксперты банка дают рекомендацию "выше рынка" для фондовых рынков Китая, Южной Кореи, Филиппин и Чили, "ниже рынка" - для Индии, России, Мексики, Таиланда, Индонезии и Польши.

В свою очередь аналитики ING Groep полагают, что масштабная распродажа активов EM, как прошлым летом, маловероятна.

"Я не вижу веских причин для паники", - сказал главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону банка Роб Карнелл.

Доллар не особенно крепок, и "голубиный" разворот ФРС, скорее всего, будет поддерживать его в таком состоянии, в то время как торговые переговоры между США и Китаем по-прежнему "умеренно позитивны".