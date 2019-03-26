Страх надвигающейся рецессии в США охватил рынок - Райффайзенбанк

Страх надвигающейся рецессии в США охватил рынок Восстановительный рост американских акций, с которого начался этот год и который позже перерос в эйфорию на фоне смягчения риторики ФРС и надежд на урегулирование торгового конфликта между Китаем и США, похоже, имеет все меньше шансов на продолжение, полагает эксперт Райффайзенбанка Денис Порывай. Несмотря на сохранение ФРС в целом позитивных оценок состояния американской экономики, кардинальное изменение курса монетарной политики все больше воспринимается инвесторами как сигнал того, что в глобальной экономике что-то идет не так (иначе, зачем FOMC с такой поспешностью завершает свой цикл ужесточения).

В качестве подтверждения этих беспокойств выступает публикуемая макростатистика по США, согласно которой в марте значение индекса PMI по производственной отрасли опустилось до 52,5 пункта с 53 в предшествующем месяце, в то время как ожидался рост до 53,5. Стоит отметить, что в Германии этот индекс уже длительное время находится ниже 50 (что означает падение деловой активности) и в марте опустился до 44,7 (против 47,6 в предшествующем месяце). По мнению аналитика Райффайзенбанка, эти свидетельства начавшегося замедления роста глобальной экономики повышают значимость спреда UST 10-2, сужение которого к нулевым значениям является опережающим индикатором рецессии. Сейчас он продолжает находиться вблизи локальных минимумов. Последний раз столь низкие значения спреда наблюдались в 2006-2007 гг., вслед за этим произошел ипотечный кризис (и запуск QE infinity).

По мнению эксперта Райффайзенбанка, основными факторами риска сейчас выступают: 1) долговая нагрузка (прежде всего, корпоративного сектора США), которая сейчас выше чем в преддверии кризиса 2008 г. (в терминах долг/валовой национальный доход); 2) сохраняющиеся повышенные долларовые ставки (эффект от ужесточения пока еще не полностью проявился); 3) циклический спад ( в частности, близкая к полной занятость лишает экономику потенциала для роста США). Рынок фьючерсов предполагает, что с вероятностью 50% ФРС придется снизить ключевую ставку уже к февралю 2020 г. Отсутствие торговой сделки с Китаем (наличие противоречий пока указывает именно на такой исход) станет катализатором реализации упомянутых рисков. В отличие от UST рынок акций пока сомневается (индекс S&P все еще вблизи локальных максимумов) в таком негативном исходе (однако и инвесторы в акции склонны часто ошибаться/менять свое мнение).